ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz bei der Arbeit. Foto: Wehrschütz

ORF-General Roland Weißmann war auch am Donnerstag noch guter Hoffnung, dass Christian Wehrschütz (61) der Mann in Kiew bleiben kann. Im obersten ORF-Gremium, dem Stiftungsrat, äußerte er sich zuversichtlich, dass das Visum für Wehrschütz doch noch verlängert wird.

"Einen so verdienten und erfahrenen Journalisten" wie Wehrschütz nicht mehr in der Ukraine einzusetzen könne sich der ORF nicht leisten, findet Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ). Und grundsätzlicher sagt er: Eine Regierung könne sich nicht nach Gutdünken oder Gusto aussuchen, wer über sie, ihre Politik und ihr Land berichtet. "Das würde ein Präjudiz schaffen", warnt Lederer.

Seminar zu Videoquellen

Am anderen Ende des weitläufigen ORF-Zentrums fand zeitgleich eine Schulung statt über Quellen und Verifizierung von Videomaterial. Christian Wehrschütz könnte das Seminar interessieren – er sorgte mit zwei in falschem Zusammenhang in der Zeit im Bild ­präsentierten Videosequenzen aus fragwürdiger Quelle erst im August für eine große Fake-News-Debatte. Der ORF musste den Fehler in der weitaus meistgesehenen Nachrichtensendung bestätigen. Er selbst hat sich in einer ZiB-Moderation entschuldigt. ORF-Chef Weißmann erklärte nach dem Stiftungsrat, man habe ein "internes Kontrollsystem aufgesetzt, damit so etwas nicht mehr passiert".

Für die in falschen Zusammenhang in einem "ZiB"-Beitrag präsentierten Videos entschuldigte sich Wehrschütz im August mit der Formulierung: "In der ZiB1 zur Korruption in der Ukraine wurden Videos verwendet, die ich nicht zusätzlich überprüft habe, weil sie aus seriöser Quelle stammten. Der Fehler wird mir eine Lehre sein, der erste in 23 Jahren Korrespondent. An der Richtigkeit des Beitrags ändert der Fehler nichts!"

Nicht mehr allein

Wehrschütz nahm an dem ORF-Videoseminar am Donnerstag im ORF-Zentrum nicht teil. Er ist in Kiew, um zu berichten, auch wenn sein Visum abgelaufen ist. Ein ORF-Sprecher wiederholte am Donnerstag die Hoffnung, dass die Ukraine Wehrschütz’ Papiere verlängert.

Eines aber ändert sich nun jedenfalls: Wehrschütz soll nicht mehr als One-Man-Show mit einem Technikteam im Einsatz sein. Das könnte eine Bedingung der Ukraine für eine Verlängerung von Wehrschütz' Visum sein.

Neue Vorwürfe

Gegen Wehrschütz tauchten inzwischen neue Vorwürfe auf, von denen "Die Presse" berichtet. Der ORF-Journalist habe im Juli Videomaterial von der Luftabwehr über Odessa in Aktion auf Facebook gepostet, deklariert als "ZiB"-Beitrag. Auch wenn die Bilder nach oben gefilmt waren und so keine Standorte erkennbar waren: Die Ukraine untersagt Journalisten, Bildmaterial über die Luftabwehr auf Social Media zu posten. Wehrschütz müssten diese Auflagen bekannt sein.

Es lag nicht allein am ORF, dass der Mann so lange im journalistischen Alleingang unterwegs war in den Kampf- und Kriegsgebieten auf dem Balkan und in der Ukraine. Christian Wehrschütz weiß, dass er selbst am besten weiß, wo es langgeht. Das liegt an seiner reichen jahrzehntelangen Erfahrung im Außeneinsatz, zumindest so aber an Christian Wehrschütz’ überaus selbstbewusstem Naturell zwischen Workaholic und Welterklärer.

Ende Oktober 2022 schlugen Granaten in Christian Wehrschütz’ damaligem Hotel in Nikopol ein. Foto: APA/ORF/Wehrschütz

2011 überrascht der ORF-Korrespondent mit einer Bewerbung für den Job des Alleingeschäftsführers von Österreichs größtem Medienkonzern. Er bewirbt sich als Generaldirektor des ORF, gegen den ­damals amtierenden ORF-General Alexander Wrabetz. Mit waidmannsgrünem Jackett und Halstuch mit Hirsch und "Habsburg"-Schriftzug wird er als Einziger neben Wrabetz zum Hearing eingeladen. "Nach 20 Jahren Balkan – warum soll ich es nicht probieren?", sagt er vor dem Hearing. Im Stiftungsrat bleibt er ohne Stimmen, selbst der FPÖ-Vertreter reihte sich damals unter die Wrabetz-Fans.

Seit 1999 ist Wehrschütz ORF-Korrespondent, erst in Brüssel, dann auf dem Balkan. 2014 wurde er von der Branchenjury des Magazins Journalist:in als Journalist des Jahres ausgezeichnet, in diesem Frühjahr als Außenpolitikjournalist des Jahres. Der Jurist spricht Russisch, Serbisch und Ukrainisch.

Von Bacher geholt

ORF-General Gerd Bacher hat Wehrschütz 1991 zum ORF geholt, zunächst zum Teletext. Menschen mit freiheitlichem Hintergrund waren rar in der ORF-Information, und Wehrschütz war Chefredakteur des Parteiorgans Neue Freie Zeitung. Bis 1983 schrieb er für die heute eingestellte rechtsextreme Aula. Bis zu seinem Abgang sei diese Publikation nicht rechtsextrem gewesen, forderte Wehrschütz’ Anwalt einmal zur Löschung dieser Qualifikation auf, das ließ sich nicht nachvollziehen.

Längst dürfte Wehrschütz dem bürgerlichen Lager näherstehen als dem freiheitlichen. 2015 erinnerte der ORF-interne Ethikrat daran, dass ORF-Journalistinnen und Journalisten besser nicht auf Parteiveranstaltungen auftreten sollten. Anlass damals: Wehrschütz referierte über die Lage im Ukrainekrieg bei einer ÖVP-Klubklausur. Wehrschütz erklärte, er habe als Experte vorgetragen, und würde ebenso bei Neos, "Grünen, SPÖ oder FPÖ referieren"

Auf Twitter ritt der Sprecher von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im August aus, um Wehrschütz in Sachen Videos zu verteidigen.

Anwaltsbriefe

Die Kanzlei von Gabriel Lansky und Gerald Ganzger setzt sich in Marsch, wenn man Milizmajor Wehrschütz nachsagt, er würde, hier moderat formuliert, russlandfreundlich berichten. Ein Grazer Schriftsteller wurde rechtskräftig zu Unterlassung und Widerruf verurteilt, weil er Wehrschütz 2022 auf Twitter (mit Bezügen zum Nationalsozialismus) nachgesagt hatte, dieser sei eine Marionette Putins.

Ein finnischer Blogger sagte Wehrschütz nach der Videopanne russische Propaganda nach. Es würde nicht überraschen, wenn der Blogger von der Wiener Advokatur zur Unterlassung aufgefordert wird.

Wehrschütz beschrieb sich im ORF-Satiretalk Willkommen Österreich 2022 zur Promotion seiner neuen Autobiografie als Mischung aus Bud Spencer, Darth Vader, Bruce Lee und der Jungfrau Maria. Und könnte sich dieses eigene Mischwesen Wehrschütz ein Leben ohne seinen Korrespondentenjob, ohne Auslandseinsätze vorstellen, fragte Christoph Grissemann. "Nein!", rief seine Frau Elisabeth aus dem Publikum dazwischen, bevor der Vater zweier Töchter antworten konnte. (Harald Fidler, 15.9.2023)