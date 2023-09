Liebe Leserin, lieber Leser,

Justiz- und Innenminister sollen über die Überwachung der digitalen Kommunikation aller EU-Bürger abstimmen. Kritische Staaten könnten das Vorhaben verhindern. Redakteur Peter Zellinger hat den Status Quo zusammengefasst und die aktuelle österreichische Position zu der heiklen Thematik nicht ausgespart.

Weil man in dieser Woche an Apple nicht vorbei kommt, lassen wir Sie heute nicht nur wissen, welche vier Dinge das iPhone 15 aus der Android-Welt übernimmt, sondern klären auch auf, was die EU außer der USB-C-Änderung für das Apple Smartphone sonst noch plant.

Diese und viele weitere netzpolitischen und Tech-relevanten Themen finden Sie heute bei uns im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

EU-Staaten wollen Chatkontrolle schon Ende September beschließen

Tech-Größen fordern KI-Regulierung mit angezogener Handbremse

Vier Dinge, die das iPhone 15 aus der Android-Welt übernimmt

USB-C beim iPhone 15 ist erst der Anfang: Was die EU sonst noch plant

Coca-Cola entwirft mit KI Geschmacksrichtung, das Netz zeigt sich enttäuscht

Beliebte Fitness-Apps geben persönliche Daten illegal an Dritte weiter