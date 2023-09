Die kleine Insel Lampedusa, das "südlichste Tor Europas", hat in den letzten Jahrzehnten schon manche Krise erlebt. Aber an einen solchen Ansturm von Bootsflüchtlingen, wie er seit einigen Tagen stattfindet, kann sich keiner der Bewohnerinnen und Bewohner erinnern. "U mare chino c’è", sagen sie in ihrem sizilianisch-insularen Dialekt: "Das Meer ist voll." Sie meinen damit die lange Warteschlange von Flüchtlings- und Rettungsbooten, die vor dem Hafen ihrer Insel darauf warten, anlegen zu können. Seit Anfang der Woche sind mehr als 8000 Flüchtlinge in weit über hundert Booten in Italien angekommen, die allermeisten von ihnen in Lampedusa. Im lokalen Erstaufnahmezentrum, konzipiert für 450 Personen, befanden sich am Mittwoch über 7000 Menschen.

Warten auf die Überfahrt zum italienischen Festland. REUTERS/YARA NARDI

"Die Situation ist außer Kontrolle", betont der Priester der Insel, Don Carmelo Rizzo, der sich zusammen mit der Organisation Save the Children, dem UNHCR und anderen Hilfswerken um diejenigen Flüchtlinge kümmert, die keinen Platz mehr im Auffanglager finden. Der Bürgermeister Lampedusas, Filippo Mannino, pflichtet ihm bei.

Der 2022 gewählte Mannino, Mitglied der Fünf-Sterne-Protestbewegung, rief den Notstand auf der Insel aus und appelliert an die Regierung in Rom, Marineschiffe zu schicken, die die Flüchtlinge direkt nach Sizilien oder aufs italienische Festland bringen, um die erschöpften Helfer auf Lampedusa zu entlasten.

Bis am Donnerstag sind dieses Jahr in Italien knapp doppelt so viele Menschen gelandet wie im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Es sind die Zahlen eines Totalversagens der rechtsnationalistischen Regierungskoalition aus Giorgia Melonis postfaschistischer Partei Fratelli d’Italia, Salvinis rechtspopulistischer Lega und der Forza Italia des verstorbenen ehemaligen Premiers Silvio Berlusconi. Die drei Parteien hatten vor einem Jahr die Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, die Zahl der Migranten drastisch zu reduzieren, Meloni versprach sogar eine Seeblockade durch Marineschiffe.

Die bisher einzige Maßnahme, nämlich die Schikanen gegen NGO-Rettungsschiffe, dient einzig der Beschwichtigung der rechten Wählerschaft. Und auch der von Regierungschefin Meloni mit der Hilfe von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingefädelte, umstrittene Flüchtlingsdeal mit dem tunesischen Machthaber Kais Saied, erwies sich bisher als wirkungslos, obwohl die EU 105 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, damit Tunesien die Flüchtlinge zurückhält.

Rechts von Meloni

Der anhaltende Migrationsdruck führt innerhalb der Regierung zu täglich größer werdenden Spannungen. Denn Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini wittert die Chance, sich in der Flüchtlingsfrage rechts von Ministerpräsidentin Meloni zu positionieren und damit bei den Europawahlen 2024 rechte und ultrarechte Wählerstimmen zurückzugewinnen. Und so kommen die Flüchtlinge für Salvini gerade recht. Natürlich wagt er es nicht, die Regierungschefin direkt zu kritisieren. Stattdessen attackiert er die EU, Deutschland und Frankreich, die Italien wieder einmal im Stich ließen – wohl wissend, dass sich Meloni gegenüber Brüssel zurückhalten muss, weil sie in anderen kritischen Dossiers wie der Revision des europäischen Stabilitätspakts auf den Goodwill der europäischen Kolleginnen und Kollegen angewiesen ist. Gleichzeitig preist Salvini sich selbst als Alternative an: "Wenn uns niemand hilft, dann müssen wir uns eben selbst helfen. Das haben wir ja schon einmal gemacht."

Die Anspielung ist klar: Italien hat sich 2018 und 2019 selbst geholfen, als er, Salvini, Innenminister war und die Häfen für private Rettungsboote und sogar für staatliche Schiffe "geschlossen" hat. Die Häfen waren zwar nicht wirklich zu, aber die Schiffe mussten tagelang warten.

Diese unmenschliche Blockade hat Salvini drei Anklagen wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs eingetragen. Einer der Prozesse läuft noch in Palermo, wo der ehemalige Innenminister am Freitag vorgeladen ist. (Dominik Straub aus Rom, 14.9.2023)