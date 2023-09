Die FPÖ-Spitzenpolitiker Johann Gudenus (li.) und Heinz-Christian Strache wurden auf Ibiza gelinkt Spiegel / SZ

Wien/Riga - Nach viereinhalb Jahren will man sie also identifiziert haben: Die berühmte Oligarchennichte aus dem Ibiza-Video soll von einer 40-jährigen Lettin gespielt worden sein. Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien kennt seit kurzem ihren Klarnamen. "Das abgebrochene Ermittlungsverfahren wurde fortgesetzt und entsprechende Ermittlungen gegen eine Tatverdächtige eingeleitet. Im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Informationen erteilt werden", sagte Nina Bussek, die Sprecherin der Behörde, dem STANDARD. Der Ibiza-Lockvogel wird der Urkundenfälschung, der heimlichen Tonbandaufnahme und der strafbaren Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht verdächtigt.

Dabei geht es um mehrere Vorgänge, die in Österreich stattfanden – das Ibiza-Video selbst wurde ja in Spanien gedreht, wo heimliche Mitschnitte nicht geahndet werden können. Wie aus einem Abschlussbericht der Polizei aus dem November 2021 hervorgeht, wurde gegen die Frau wegen der "Verfälschung eines Reisepasses" ermittelt.

Mehrere Treffen in Wien

Diesen falschen Ausweis nutzte "Ibiza-Anwalt" M., um den damaligen FPÖ-Politiker Johann Gudenus von der Authentizität der Oligarchennichte namens "Alyona Makarova" zu überzeugen. Konkret soll der Ibiza-Lockvogel über den Wiener Anwalt M. im Vorfeld des Videodrehs auf Ibiza ein Kaufinteresse für ein Grundstück der Familie Gudenus in Niederösterreich geäußert haben: Hier wurde auch ein gefälschter Kontoauszug zum Vermögensnachweis vorgelegt. Es kam auch zu mehreren Treffen zwischen der vermeintlichen Oligarchennichte und Gudenus in Wien.

Außerdem soll die Frau laut Ermittlungsanordnung durch ihr Mitwirken im Ibiza-Video dazu beigetragen haben, dass es zu Verkaufsversuchen rund um das Video kam. Vonseiten der Ibiza-Drahtzieher hieß es, das Geld hätte dazu gedient, den FPÖ-Whistleblower Oliver Ribarich abzusichern, sollte der seine Vorwürfe gegen die Partei öffentlich machen.

Merkwürdig an der Sache ist, dass die diesbezüglichen Ermittlungen gegen Anwalt M. und Hessenthaler bereits eingestellt wurden. Das Verfahren gegen M. wegen Missbrauchs von Tonaufnahme- und Abhörgeräten wurde diversionell erledigt: M. zahlte 15.000 Euro Geldbuße und eine symbolische Entschädigung von 500 Euro für den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Es wäre also naheliegend, dass auch die Vorwürfe gegen die Lettin nicht angeklagt werden. "Die Aufrechterhaltung des Vorwurfs ihr gegenüber seitens der Staatsanwaltschaft ist geradezu absurd, woran ich aber auch schon gewöhnt bin aus meinen eigenen Erfahrungen und Verfahren", sagt Hessenthaler zum STANDARD. Ein Gutachten habe auch gezeigt, dass die Frau nicht an der Erstellung des Ausweises mitgewirkt habe, sondern das über Photoshop geschehen sei.

Ob es sich bei der von der Staatsanwaltschaft identifizierten Lettin tatsächlich um den Lockvogel aus dem Ibiza-Video handelt, will Hessenthaler nicht bestätigen. Er kritisiert aber scharf, dass ihr Foto und ihr Klarname medial veröffentlicht wurden – als Erstes von der Onlineplattform EU-Infothek, später auch von Kurier oder Österreich. Man ziehe hier eine "sehr weite Auslegung des öffentlichen Interesses", sagte Hessenthaler.

Er verwies darauf, dass die internationale Fahndung nach der Oligarchennichte samt Fotoveröffentlichung durch das Bundeskriminalamt über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien gerichtlich als rechtswidrig beurteilt worden ist. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hatte in einem Beschluss festgehalten, dass die Fahndungsmaßnahme mit Blick auf den vorliegenden Tatverdacht als "unverhältnismäßig" einzustufen ist.

Die Justiz habe aber "nie dafür gesorgt, dass die rechtswidrig veröffentlichten Fotos wieder aus dem Internet entfernt wurden", sagt Hessenthaler. Das heiße "im Endeffekt nichts anderes, als dass die Justiz sich bei Rechtsbruch nicht verpflichtet fühlt, den Rechtsstand wiederherzustellen" – was in Deutschland denkunmöglich sei.

Anonyme Whistleblowerin

Die Staatsanwaltschaft Wien gab sich auf weiterführende Fragen zur Causa Oligarchennichte zugeknöpft und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Nach Recherchen des STANDARD dürfte sich aber Anfang Juni 2023 eine anonyme Hinweisgeberin an das Bundeskriminalamt gewandt haben. Auch der mögliche Name der vermeintlichen Oligarchennichte wurde von der Whistleblowerin übermittelt. Die Informationen, die preisgegeben und geprüft wurden, sorgten dafür, dass das abgebrochene Verfahren nur wenige Tage später fortgesetzt werden konnte.

In der Anordnung von ergänzenden Ermittlungsmaßnahmen ordnet die Staatsanwaltschaft Wien "die Einvernahme der genannten Beschuldigten wegen der genannten Vorwürfe an". Interpol wurde ersucht, die Personendaten abzuklären und eine Adresse der Beschuldigten im Ausland zu ermitteln. Damit soll dann eine Beschuldigteneinvernahme im Rechtshilfeweg durchgeführt werden können. Diese könnte dann durch den Besuch heimischer Ermittler, lettische Polizisten oder mittels einer Video-Einvernahme durchgeführt werden.

Das Vorgehen der Anklagebehörde, dass ein Verfahren gegen einen oder mehrere unbekannte Täter zunächst abgebrochen und später wieder aufgenommen wird, ist nicht ungewöhnlich: Kommt man aus irgendeinem Grund, beispielsweise nach Zeugenaussagen, der wahren Identität der Verdächtigen auf die Spur, läuft das Verfahren wieder.

Der Lettin werden zwei strafrechtliche Vorwürfe gemacht: Einerseits die Beteiligung an der Fälschung besonders geschützter Urkunden, was laut Paragraf 224 des Strafgesetzbuches mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Weniger streng ist die Strafdrohung beim zweiten Delikt, das die Staatsanwaltschaft interessiert: den "Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten" (§ 120 StGB). Hier sieht der Gesetzgeber maximal ein Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen vor. Diese Strafe droht auch für den untersuchten möglichen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, die "Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht".

Für eine mögliche Auslieferung wäre jedenfalls ein europäischer Haftbefehl nötig, der das Verfahren extrem beschleunigt. Eine derartige Anordnung dürfte aber noch nicht ausgestellt worden sein. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die Anklagebehörde das Verfahren einstellt oder sich das unabhängige Gericht für eine diversionelle Erledigung – wie im Fall von Anwalt M. – entscheidet. (Fabian Schmid, Michael Möseneder, David Krutzler, 15.9.2023)