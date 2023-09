Die Länder warnen vor Leistungskürzungen bei Spitälern oder Pflege, der Bund will kein Geld ohne Mascherl verteilen: Beim Finanzausgleich kracht es gehörig. Stadtrat Hacker erinnern die Verhandlungen an chinesisches Schattentheater.

Braucht das Gesundheitssystem selbst eine Nothilfe? Die wachsenden Kosten für die Spitäler sind ein Grund, warum die Länder Milliarden mehr an Steuergeld fordern. APA/HELMUT FOHRINGER

Peter Kaiser (SPÖ) hat auf sein Gastgeberrecht verzichtet. Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleute hätte im heimatlichen Klagenfurt einen großen Bahnhof machen können, lädt für kommenden Montag aber lieber nach Wien ein. Schließlich wollen die Regenten der neun Bundesländer bei ihrer außerordentlich angesetzten Konferenz auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) anhören – oder, treffender: in die Mangel nehmen.

Seit Sommerbeginn ist Brunner der Buhmann. Als "Mogelpackung" und "Hohn" bezeichnet Kaiser das erste, im Juli gelegte Angebot des Verhandlungsführers auf Bundesseite – eine Kritik, die nicht auf sozialdemokratische Protagonisten beschränkt bleibt. Parteifreund hin oder her: Wie der Finanzminister die Länder abzuspeisen versucht habe, ist aus einem schwarz geführten Landeshauptmannbüro zu hören, sei "eine Frechheit".

Es geht um enorme Summen. Der Finanzausgleich legt fest, wie der Großteil der staatlichen Steuereinnahmen in den nächsten fünf Jahren zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt wird. Heuer steht ein neuer Abschluss an – und der Ruf nach mehr Geld ertönt diesmal besonders laut.

Klage über Kostenexplosion

Eine exorbitante Steigerung der Ausgaben beklagen die Vertreter von Ländern und Gemeinden. Dieses Faktum lässt sich kaum bestreiten: Die Alterung der Gesellschaft treibt die Kosten für Spitäler und Pflege in die Höhe, dazu kommen Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung. Kaiser nennt ein Beispiel: Allein in den Kärntner Krankenhäusern hätten sich die Aufwendungen für onkologische Medikamente innerhalb von zwölf Jahren von 8,4 auf 26,4 Millionen mehr als verdreifacht.

Dieser Trend ziehe sich durch viele Bereiche, sagt Kaiser im STANDARD-Gespräch "Es geht sich hinten und vorn nicht mehr aus."

Länder und Gemeinden fordern deshalb eine Änderung des sogenannten vertikalen Verteilungsschlüssels (siehe Grafik). Künftig sollen Ersteren rund 25 statt 20 Prozent der gemeinschaftlichen Bundesabgaben gebühren, Letzteren 15 statt zwölf Prozent. Gemessen am Volumen von 2022 – knapp 105 Milliarden – würden dem Bund zugunsten der Länder und Gemeinden knapp acht Milliarden Euro im Jahr entgehen.

Der Standard Grafik

Doch genau das fürchtet die Bundesregierung "wie der Teufel das Weihwasser" (ein Ländervertreter). "Kein Geld ohne Mascherl", lässt sich Brunners Linie volkstümlich umschreiben: Zusätzliche Milliarden müssten an konkrete Zwecke und Ziele gebunden sein. Statt einer Änderung des permanenten Verteilungsschlüssels bietet der Finanzminister deshalb nur Extrazuschüsse für die nächsten fünf Jahre an.

Nachdem die Länder sein erstes Angebot als Provokation aufgefasst hatten, zumal darin altes Geld mit neuen Etiketten versehen worden sei, besserte Brunner nach: Inklusive eines Zukunftsfonds für Investitionen in Klimaschutz, Kinderbetreuung und Wohnen läuft sein jüngstes Offert laut Länderrechnung auf immerhin 1,3 Milliarden an frischem Geld pro Jahr hinaus.

Fahler Beigeschmack

Die Länder versöhnt das kaum. "Das Angebot reicht nicht aus", sagt Wortführer Kaiser, den an den Vorschlägen des Bundes noch etwas anderes stört: "Da bleibt der fahle Geschmack vom Hineinregieren in Länderkompetenzen."

Auf Bundesseite gebe es offenbar ein Missverständnis, sagt der Wiener Vertreter Peter Hacker, ebenfalls SPÖ: Beim Finanzausgleich gehe es darum, verfassungsmäßige Aufgaben mithilfe von Geld zu erfüllen, das der Bund für die Länder einnehme: "Wir stellen hier kein Subventionsansuchen." Für Hacker stellt sich nicht nur die Verteilungsfrage. Als Stadtrat soll er in Verknüpfung mit dem Finanzausgleich auch jene Gesundheitsreform mitaushandeln, in die Minister Johannes Rauch (Grüne) so große Hoffnungen setzt. Wie es da denn stehe? "Es steht."

Er komme sich vor "wie in einem chinesischen Schattentheater", erläutert Hacker: "Alle simulieren Bewegung. Aber Ergebnisse haben wir keine am Tisch." Abgesehen von der ungeklärten Finanzierungsfrage liegt das seinem Eindruck nach auch am lange Zeit so viel gelobten Minister: "Rauch ist für mich wie ein unlesbares Buch. Auf der einen Seite scheint er schon etwas zu wollen. Auf der anderen aber sucht er uns, die Gesundheitsreferenten der Länder, nicht als Verbündete."

Rauch, das unlesbare Buch

Hacker ärgert, dass die Verhandler um Rauch über den Ländervorschlag für eine Neuordnung des Gesundheitssystems zwar zu reden begonnen hätten, aber dann nichts Konkretes vorgelegt hätten. "Wir sprechen nie übers Fleisch", sagt Hacker: "Ich bin nicht zuversichtlich, dass da noch was rauskommt."

Sozialdemokratische Landespolitiker wie er tun sich natürlich leichter, verbal in die Vollen zu greifen, sitzt die eigene Partei doch nicht in der Bundesregierung. Doch die schwarz-türkisen Kollegen haben kaum Grund, sich darüber zu beklagen. Aus einem Landeshauptmannbüro heißt es: "Es passt uns ganz gut, dass die Roten Druck machen."

Im Lager des Finanzministers kommt die Kritik naturgemäß weniger gut an, die Verärgerung beruht auf Gegenseitigkeit. Bis dato scheint noch gar nicht sicher, ob Brunner beim Treffen am Montag auftaucht – viel hängt wohl von den diese Woche laufenden Vorverhandlungen ab. Wie ein Angeklagter vorladen lassen will sich der Minister nicht. (Gerald John, 15.9.2023)