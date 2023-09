Ein Protest im Namen von #MeToo. EPA/ Max Brucker

Die harten Fakten rund um Gewalt gegen Frauen sind düster und haben sich in den vergangenen Jahren nicht verändert. Zwischen 17 und 74 Jahren ist in Österreich jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Trotzdem hat Österreich noch immer keine nachhaltig wirksame und transparente Gewaltschutzstrategie. Diese Einschätzung traf erst kürzlich der Rechnungshof. Gewaltschutzexpertinnen kritisieren genau das schon seit vielen Jahren.



Und trotzdem bewegt sich etwas. Der öffentliche Diskurs ist ein anderer geworden. Deutlich mehr Betroffene wagen es heute zu reden, #MeToo war hier sicher eine Zäsur. Doch meist anonym, ohne Anzeige. "Anprangern" reicht nicht, lautet oft die Kritik an Betroffene, ungeachtet dessen, dass ihnen häufig juristisch Schritte angedroht werden, und ungeachtet dessen, dass ihnen postwendend Lüge oder maßlose Übertreibung vorgeworfen werden.



"Die Justiz ist ein Abbild unserer Gesellschaft", sagte die Anwältin für Straf- und Familienrecht Christina Clemm kürzlich in einem STANDARD-Interview. Genau deshalb spielt der Journalismus im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt eine so große Rolle. Die Geschichten von Betroffenen brauchen Raum. Einen Umgang, der nicht vorverurteilend ist, aber das statistisch vielfach nachgewiesene Problem geschlechtsspezifischer Gewalt nicht vergisst. (Beate Hausbichler, 15.9.2023)