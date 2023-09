In der Recherche zu #TechnoMeToo haben alle Zeuginnen und Betroffenen eine eidesstattliche Erklärungen unterschrieben. V!MA/Möderl

Ab wann berichten wir über einen Fall?

In vielen Fällen kontaktieren uns Betroffene, Angehörige oder Zeuginnen. Andere Quellen sind soziale Medien, in denen viele über konkrete Missstände sprechen. Dann beginnt die Recherche, wir suchen das Gespräch mit Betroffenen und versuchen herauszufinden, ob die Vorwürfe belegbar sind, strukturellen Charakter haben und von allgemeinem Interesse sind. Wir müssen in unseren Recherchen ausreichend Anhaltspunkte finden, um die Vorwürfe für wahr zu halten. Außerdem lassen wir uns mitunter durch eine eidesstattliche Erklärung bestätigen, dass Betroffene die Wahrheit berichten. In der Recherche zu #TechnoMeToo haben alle Zeuginnen und Betroffenen solche Erklärungen unterschrieben.

Wie erreichen wir Quellen? Wie wird Vertrauen hergestellt?

In unserer Recherche zu #TechnoMeToo ergab sich der Kontakt zu einer Aktivistin über Instagram. Bei der Recherche zu #MeToo in Theater und Film kam der Anstoß durch einen Aufruf der Regisseurin Katharina Mückstein. Die Kolleginnen haben sich in die Szene begeben und durch zahlreiche Kontakte mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen interviewt. Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, erklären wir, wie wir bei unserer Arbeit vorgehen, und garantieren, falls gewünscht, Anonymität. Für gegenseitiges Vertrauen ist ein persönliches Gespräch wichtig.

Worauf müssen wir im Umgang mit potenziellen Opfern achten?

Als Journalistinnen sind wir nicht dazu qualifiziert, psychologische Unterstützung oder juristische Beratung zu bieten. Falls hier Bedarf besteht, vermitteln wir die Betroffenen an Hilfseinrichtungen weiter. Wichtig sind Respekt und Zurückhaltung in Interviews. Im Zentrum soll das Erlebte stehen, nicht Fragen rund um Schuld, Unschuld und Verantwortung.

Wie fact-checken wir Aussagen?

Zuerst versuchen wir herauszufinden, ob es direkte Zeuginnen und Zeugen oder eindeutige Nachweise wie Videoaufnahmen, Screenshots oder Mails gibt. Wie in unserer Berichterstattung zu den Vorwürfen in den Wiener Clubszene liegen oft Dokumente über Amtshandlungen oder Anzeigen vor. Außerdem prüfen wir, ob es weitere Betroffene gibt. Dann kontaktieren wir möglichst früh die Gegenseite und konfrontieren sie mit den Vorwürfen.

Haben wir bereits Recherchen gestartet, die zu nichts führten?

Kurz und knapp: Ja, viele. Wenn es beispielsweise bei einer Quelle bleibt, es keine Belege gibt und die Plausibilität nicht gegeben ist. (Beate Hausbichler, Antonia Rauth, 15.9.2023)