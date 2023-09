Der Einstand der deutschen Schauspielerin Johanna Wokalek als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm im Münchner "Polizeiruf 110" an Sonntag im ARD-Hauptabend führt sie in ein kompliziertes und umstrittenes Milieu. Vor dem Institut für Postcolonial Studies der Universität, wo strikter Antirassismus und ebensolche Ablehnung heterosexueller Normen herrschen, liegt der Dozent Dawoud Alrashid (Lucas Janson) tot auf dem Bauch. "Rapist" – Vergewaltiger – hat jemand in Rot auf seinen Rücken geschrieben.

Hauptkommisarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Otto Ikwuakwu (Bless Amada) im neuen "Polizeiruf 110" in der ARD. Foto: Ariane Krampe Filmproduktion/BR/Hendrik Heiden

Blohm nimmt die Spur auf, doch auch das klappt nicht friktionsfrei. Polizeichefin Beatrix Grandl (Christiane von Poelnitz) und ihr Pressemann Wendelin Georgi (Matthias Bundschuh) haben der Münchner Exekutive eine offensive Diversitätskampagne verschrieben. Blohm und ihrem Partner Dennis Eden (Stephan Zinner) wird ein neuer Kollege mit nigerianischen Wurzeln vorgesetzt.

Neuer Kollege als Reibebaum

Dieser hat Dressmanstatur, trägt stets Anzug und Krawatte und ist anfangs betont schweigsam. Konfrontiert mit sitzstreikenden Studierenden, eine/m/r nichtbinären Profex und einer Uni-Frauenbeauftragten, die Polizei und Cis-Männer radikal ablehnen, nimmt Otto Ikwuakwu (Bless Amada) dann die paradoxe Rolle des systemtreuen Reibebaums ein.

Die Unileute hingegen verhalten sich streng so, wie es von Vertreterinnen und Vertretern radikaler Wokeness erwartet wird. In der WG, in der der tot Aufgefundene lebte, kleben massenhaft milieuadäquate Poster– "Don't eat life", "Smash the Cis-Tem", "Take a hand against racism"– an den Wänden. In der Unibibliothek umringen Blohm und Ikwuakwu Studentinnen, die die Einvernahme einer Dozentin durch "Kackscheiße"-Rufe verunmöglichen. Später stellt sich gar heraus: Der Getötete hatte vor, der Uni-Frauenbeauftragten als "Transfrau of Colour" ihren Job abspenstig zu machen.

Dick aufgetragen

Das alles ist Satire, klar – aber es ist sehr dick aufgetragen. Möglicherweise könnte es so mancher Abendlandverteidiger ernst nehmen; in diesen Kreisen soll es ja Probleme mit dem Erkennen von Ironie geben.

Dennoch: Wokalek spielt ihre neue Rolle mit großer Überzeugungskraft, der Spannungsaufbau in dem Krimi stimmt, die Handlung wechselt gegen Ende ins Dramatische. Auch die Musikauswahl ist passend: die diversifizierten Kommissare legen zu Stevie Wonders und Paul McCartney Hit "Ebony and Ivory" eine schöne Tanzszene aufs Büroparkett und die Filmtitel gebende Malvina-Reynolds-Nummer "Little Boxes" rundet die Handlung gut ab. (Irene Brickner, 17.9.2023)