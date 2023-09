Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Steinach, St. Jodok am Brenner, Matrei am Brenner, Mühlbachl und Fulpmes. IMAGO/Spitzi-Foto/Panthermedia

Steinach am Brenner - Plötzlicher Rauch in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch war im Bereich eines Förderelements ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Zu einem Brand kam es laut Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE nicht. Rund 40 Arbeiter wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Alles sei gemäß des für solche Fälle aufgesetzten Notfallplans abgelaufen, sagte ein BBT-Sprecher zur APA. Zu keinem Zeitpunkt hab eine konkrete, unmittelbare Gefahr für die betroffenen Arbeiter, die an der Schnittstelle zweiter Baulose tätig waren, bestanden.

Die genaue Ursache für die Rauchentwicklung war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Steinach, St. Jodok am Brenner, Matrei am Brenner, Mühlbachl und Fulpmes. (APA, 14.9.2023)