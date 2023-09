"Keine Koalition mit einer rechtsextremen Partei wie der FPÖ" will der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde verankert wissen

Oskar Deutsch ist Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde. IMAGO/SEPA.Media

Wien - Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, wünscht sich, dass in die nationale Strategie gegen Antisemitismus ein Nein zu einer Regierungszusammenarbeit mit "rechtsextremen Parteien wie der FPÖ" einbezogen wird. In den "Salzburger Nachrichten" meint er, es gehe nicht nur um die Spitze der Partei, sondern um die Partei an sich.

"Wenn alle in der FPÖ das Video der FPÖ-Jugend loben, dann muss doch jedem in diesem Land klar sein, dass mit dieser FPÖ kein Staat zu machen ist", findet Deutsch mit Verweis auf den Film, der diverse rechtsextreme Bezüge aufweist: "Dann sollte man sie links liegen lassen."

Das Video der Freiheitlichen Jugend Österreichs sorgte zuletzt für Aufregung und Kritik. In dem zweieinhalb Minuten langen Clip wettert die FPÖ-Jugend unter anderem gegen "Regenbogenterror", "Bevölkerungsaustausch" und angeblich "linke" Journalisten und inszeniert sich als "Österreichs letzte Chance". Bilder von Ausschreitungen auf Straßen und der brennenden Kathedrale Notre Dame in Paris werden Aufnahmen von Volkstänzen und Soldaten gegenübergestellt, auch ein Schwenk auf den "Hitler-Balkon" am Heldenplatz und Huldigungen rechtsextremer Autoren sind Teil der Inszenierung. Mit dem "Bevölkerungsaustausch" setzt die FPÖ-Jugend auch auf einen von den Identitären propagierten Kampfbegriff.

Für Deutsch war "das Video ein Offenbarungseid"

Für Deutsch war "das Video ein Offenbarungseid. Aber nichts, was ich nicht erwartet hätte. Wir haben es mit der rechtsextremsten FPÖ der vergangenen Jahrzehnte zu tun. Sie war und ist der politische Arm der rechtsextremen Burschenschafter und da ist es vollkommen egal, wer an der Spitze steht: Ob Friedrich Peter, Haider, Strache oder Kickl. Das ist ein Riesenproblem für das Land."

Ihm sei "wichtig, dass keine Partei mit der FPÖ eine Koalition eingeht. Dann ist es doch relativ egal, ob die FPÖ 20, 25 Prozent oder ein bisschen mehr bekommt, wenn ganz klar ist, dass man mit so einer rechtsextremen Partei einfach nicht koaliert. Das gilt für den Bund und das gilt auch für die Länder. "

Nationale Strategie gegen Antisemitismus

Die Nationale Strategie gegen Antisemitismus entstand unter Einbindung zahlreicher Ministerien, der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und verschiedenster Institutionen und wurde am 21. Jänner 2021 im Bundeskanzleramt präsentiert. Sie beziehe sich auf verschiedene Bereiche wie Bildung und Ausbildung, Forschung, Sicherheit, Justiz, Integration und Zivilgesellschaft, erklärt das Bundeskanzleramt auf seiner Homepage. Dabei umfasse die Strategie 38 definierte Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Antisemitismus – unter anderem die langfristige Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes und die Einsetzung einer gesamtgesellschaftlichen Plattform. (APA, red, 15.9.2023)