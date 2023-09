Der Vorwurf Kaliforniens, Google habe Verbraucher glauben lassen, sie hätten die Kontrolle darüber, wie Google ihre persönlichen Daten sammele und verwende, wurde ausgeräumt. IMAGO/Offenberg

Mountain View ‒ Der US-Bundesstaat Kalifornien hat sich mit der Alphabet-Tochter Google auf eine Zahlung von 93 Millionen Dollar (87 Mio. Euro) geeinigt und damit eine Datenschutz-Klage gegen das Unternehmen fallen gelassen. In einem am Donnerstag von Generalstaatsanwalt Rob Bonta angekündigten Vergleich wurde der Vorwurf des Bundesstaates ausgeräumt, der Konzern habe Verbraucher glauben lassen, sie hätten die Kontrolle darüber, wie Google ihre persönlichen Daten sammele und verwende.

Kalifornien behauptete, dass Google in der Lage war, Profile von Menschen zu erstellen und sie mit Werbung anzusprechen, selbst wenn sie ihre Standortverfolgung ausgeschaltet hatten. Die Vereinbarung zur Beilegung der Klage sieht neben der Zahlung auch mehrere Schritte zur Verbesserung des Datenschutzes vor. Google muss demnach mehr Informationen darüber offenlegen, wie es den Aufenthaltsort von Personen verfolgt und was es mit den gesammelten Daten macht.

Das Unternehmen erwirtschaftete in der ersten Hälfte des Jahres 2023 Werbeeinnahmen in Höhe von 110,9 Mrd. Dollar, was 81 Prozent seiner Gesamteinnahmen in Höhe von 137,7 Mrd. Dollar ausmacht. (APA, 15.9.2023)