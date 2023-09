Auf der "State of Play" zeigte Sony Trailer zu Gaming-Highlights, die in den kommenden Monaten auf die Playstation 5 und PSVR2 kommen

Durch "Starfield" und die Microsoft/Activision-Übernahme gehörte die Bühne der Konsolenberichterstattung in den vergangenen Wochen eher den Xbox-Geräten, am 14. September hat Sony in seinem regelmäßige stattfindendem "State of Play"-Stream jedoch ebenfalls kommende Highlights für die Playstation 5 und die hauseigene VR-Brille, die PSVR2, angekündigt. Nicht alle, aber manche der gezeigten Titel sind exklusiv, so gab es unter anderem auch neue Gameplay-Inhalte zum kommenden "Spiderman"-Spiel zu sehen. Das Highlight der dürfte aber wohl die Ankündigung von "Final Fantasy 7 Rebirth" sein, es soll am 29. Februar 2024 erscheinen.

Trailer zu "Final Fantasy 7 Rebirth"

Bei "Final Fantasy 7 Rebirth" handelt es sich um eine weitere alleinstehende Story im "Final Fantasy 7"-Remake-Projekt, erneut steht der Held Cloud im Mittelpunkt. Geplanter Release ist wie zuvor erwähnt der 29. Februar 2024. Die physische Version wird übrigens auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert. Das ist insofern beachtlich, als eine Blu-ray in der Ära der Playstation 5 satte 100 GB fasst.

Das Ausliefern von Spielen und anderer Software auf mehreren Datenträgern war früher üblich – das ursprüngliche "Final Fantasy 7" wurde 1997 auf drei Discs ausgeliefert –, mit steigender Speicherkapazität der Datenträgerkapazität ist das heutzutage jedoch eher die Ausnahme. Nun versucht Square Enix ein Revival dieser Tradition. Wer will, der wird das Spiel aber freilich auch zeitgemäß via Online-Download installieren können. Wie groß die Downloadgröße dann sein wird und wieviel Speicherplatz das installierte Spiel dann einnehmen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Trailer zu "Marvel's Spideman 2"

Neues Gameplay gibt es außerdem rund um den spinnenden Helden Peter Parker und dessen Begleiter Miles Morales zu sehen.

Trailer zum "Resident Evil 4"-DLC

Der "Seperate Ways"-DLC für das Remake von "Resident Evil 4" kommt am 21. September für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S und Steam. Der DLC "The Mercesnaries" ist bereits verfügbar. Ein VR-Modus für PSVR2 kommt diesen Winter.

Trailer zu "Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord"

Außerdem dürfen sich Besitzerinnen und Besitzer einer PSVR2 auf "Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord" freuen, der neue Trailer gibt Einblicke in das Gameplay. Erscheinungstermin: 26. Oktober 2023.

Trailer zu Demo "Ghostrunner 2"

Am gleichen Tag, also auch am 26. Oktober, erscheint außerdem mit "Ghostrunner 2" die Fortsetzung des postapokalyptischen Slasher-Games. Eine Demo ist bereits erhältlich.

Trailer zu "Helldivers 2"

"Helldivers" war ein Couch-Coop-Twin-Stick-Shooter in der isometrischen Perspektive, bei dem sich dank Friendly Fire Spielchaos und Wutanfälle direkt proportional zur Inkompetenz der Mitspieler verhielten. Die Fortsetzung soll dieses tolle Freundschaftsgefühl in die Ich-Perspektive verlagern, der neue Trailer zeigt entsprechendes Gameplay. Erscheint am 8. Februar 2024 für PC und Playstation 5.

Trailer zu "Avatar: Frontiers of Pandora"

Das "Avatar"-Game von Ubisoft versetzt die Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Na'vi, die von den Menschen gefangen und manipuliert wurde, nun aber den Weg zu ihrem Volk zurück findet und Pandora gegen die bösen Menschen verteidigt. Erscheint irgendwann im Lauf des kommenden Jahres.

Trailer und Open Beta zu "Foamstars"

Mit "Foam Stars" ist außerdem ein Multiplayershooter geplant, bei dem ausnahmsweise mal harmlos mit Schaum geschossen wird. Eine offene Beta wird es von 30.9. bis 2.10. geben, mehr Informationen dazu unter diesem Link.

Trailer zu "Baby Steps"

Das wohl obskurste Projekt des aktuellen Line-ups - und aus diesem Grund auch das persönliche Highlights des Autors dieser Trailersammlung - ist "Baby Steps". Ein Walking Simulator des Indie-Publishers Devolver, bei dem ein arbeitsloser Versager das erste Mal das eigene Zuhause verlässt und dabei... gehen muss! Es erscheint im Jahr 2024 für Playstation 5 und PC, und wir freuen uns schon jetzt darauf, diese Fortbewegungsform aus dem echten Leben in virtueller Form auszuprobieren. (stm, 15.9.2023)