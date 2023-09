Die Regierung hat sich entschieden, die Steuersätze möglichst gleichmäßig an die Inflation anzupassen. Solche Passivität ist selten, aber gut

In der Politik herrscht oft der Drang vor, durch eigene Entscheidungen etwas zu verändern und zu gestalten. Die Abschaffung der kalten Progression vor einem Jahr entspricht diesem Muster nicht: Indem hier vermieden wird, dass durch die Inflation die Steuern steigen, sorgt der Staat bloß dafür, dass sich die Belastung der Steuerzahlenden nicht verändert.

Sozialminister, Bundeskanzler und Finanzminister haben sich diesmal entschieden, möglichst wenig zu tun. APA / Eva Manhart

Allerdings hat sich die türkis-grüne Koalition mit einem Drittel der zu bewegenden Summe die Möglichkeit vorbehalten, aktiv einzugreifen. Im Vorjahr wurden die untersten Einkommensschichten stärker entlastet, was einer Umverteilung von der Mittelschicht nach unten gleichkommt.

Förderung von Überstunden

Diesmal hat sich die ÖVP gegen den Wunsch der Grünen mit einem Modell durchgesetzt, in dem der Großteil der Steuerzahler die volle Abgeltung erhält. Ein paar kleine wirtschaftspolitische Akzente wurden gesetzt, etwa durch eine stärkere Begünstigung von Überstunden, was dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken soll. Aber grundsätzlich hat sich die Regierung für Zurückhaltung entschieden und die verschiedenen Steuersätze bloß an die Inflation angepasst.

Wenn man der Meinung ist, dass die Ungleichheit viel stärker bekämpft und Niedrigverdiener deshalb auf Kosten der Mittelschicht gefördert werden sollen, dann war das eine vergebene Chance. Aber die große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung wird dankbar sein, dass der Staat hier einmal bloß dafür sorgt, dass ihre reale Steuerbelastung nicht steigt. (Eric Frey, 15.9.2023)