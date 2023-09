Herausragend ist er nicht gerade, der Green Tower der Wohnbaugruppe Ennstal im neuen Grazer Stadterweiterungsgebiet Reininghaus. Jedenfalls nicht buchstäblich: Mehrere andere Hochhäuser sind an der zentralen Achse namens Unesco-Esplanade, auf der auch die Straßenbahn verkehrt, bereits fertiggestellt oder gerade am Fertigwerden. Letzteres gilt für den Green Tower, dessen 138 Wohneinheiten im November übergeben werden sollen, wie es aus der Wohnbaugruppe zum STANDARD heißt. Und herausragend ist er in einem anderen Sinne ja doch, der von Architekt Thomas Pucher geplante 20-stöckige Turm: Denn er soll – nach dem großen Vorbild des Mailänder Bosco Verticale von Stefano Boeri – eine grüne Fassade bekommen.

Der Green Tower soll so etwas wie der "Bosco Verticale" von Graz werden. Wohnbaugruppe.at; Putschögl

Dass die Tröge an den Balkonen schon bepflanzt wurden, ist bereits sichtbar. Bis das Grün wuchert, dürfte es noch dauern. Um die Pflanzen müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht selbst kümmern, dafür wurde bereits eine Gärtnerei beauftragt und in den Betriebskosten eingepreist.

Schulen und Ärzte

Etwa zwei Drittel der Flächen im Green Tower sind verkauft, vermietet oder reserviert, ein Drittel ist noch zu haben. Unweit davon sollen nächstes Jahr eine Volksschule und eine AHS den Betrieb aufnehmen. Außerdem wird es direkt im Turm ein Primärversorgungszentrum geben – und einen Supermarkt im Erdgeschoß. Vor allem der Supermarkt dürfte für die bereits hier lebenden rund 3000 Menschen eine besonders erfreuliche Nachricht sein, denn allzu viel an Angebot gibt es in dem neuen Stadtteil noch nicht. Das hat sich schon herumgesprochen und das wurde auch in lokalen Medien schon des Öfteren thematisiert. Ein Lokal und eine Bäckereifiliale haben geöffnet, kürzlich sperrte auch ein Kiosk auf. Auf einen Supermarkt warten die Menschen aber fieberhaft.

Ein Hingucker: Fließender Übergang vom gepflasterten Weg zum Grünzug. Putschögl

Dass in dem Stadtteil möglicherweise einiges nicht wirklich gut gelungen ist, das sieht auch die Grazer Wohnbauforscherin Andrea Jany so. "Viele Chancen, viele davon vertan", sagt sie zum STANDARD. Vor allem an der Bespielung der Erdgeschoßflächen mit Shops und Lokalen hapert es aus ihrer Sicht enorm. "Man tut sich extrem schwer, Händler zu finden, die da reingehen wollen." Eine gemeinsame Vermarktung der Flächen gibt es nicht, jeder Bauträger macht das für sich allein.

Immerhin: Im Vergleich mit dem zweiten laufenden Grazer Großprojekt, der Smart City, ist Reininghaus gut gelungen, findet Jany. Es gebe eine städtebauliche Grundlage, die auch auf Höhenentwicklungen Rücksicht nehme, und einen "architektonischen Anspruch an gewissen Stellen", eine durchaus durchdachte Landschaftsarchitektur und auch eine gute Mischung aus gewerblichem und gefördertem Wohnbau. Letzteres fehlt ihr in der Smart City komplett. Ferner gab es dort zwar durchaus auch Bemühungen um bauplatzübergreifende Gemeinschaftsflächen, und es ist auch gerade ein Forschungsprojekt im Finale, an dem Jany beteiligt ist und das sich damit beschäftigt, wie die sogenannte Smart Economy im neuen Stadtteil integriert werden könnte. Doch die Umsetzung all dessen ist schwierig, sagt die Wohnbauexpertin – unter anderem deshalb, weil es laufend zu Weiterverkäufen von Häusern kommt und damit auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, etwa in Hausverwaltungen, verlorengehen.

Großzügige Grünzonen zwischen den einzelnen Quartieren sorgen für viel Erholungsfläche, machen aber auch die Wege mitunter weit. Putschögl

Wohnbau im Zenit

Fertig ist das Reininghausareal natürlich noch lange nicht, und vieles muss sich wohl auch erst einspielen. Es gibt ein Stadtteilmanagement, das sich um die Belebung der Nachbarschaft bemüht, etwa mit einem Repair-Café. Insgesamt sollen hier einmal 10.000 Menschen wohnen, in der Smart City sind es 3000. Die beiden Areale waren in den vergangenen Jahren naturgemäß die Kulminationspunkte der Grazer Wohnungsproduktion, die sich heuer mit rund 3800 Wohneinheiten laut einer aktuellen Analyse von CBRE sogar auf dem absoluten Höhepunkt befindet. "Ab dem kommenden Jahr erwarten wir in Graz aber denselben Trend wie in ganz Österreich: den Rückgang der Neubautätigkeit und der Fertigstellungen am Wohnungsmarkt", sagt Sigrid Filzmoser, Leiterin des seit 2021 bestehenden Grazer CBRE-Büros.

Die Kaufpreise stiegen zuletzt kontinuierlich und liegen aktuell bei rund 4200 Euro je Quadratmeter. Die höchsten Preise werden in der Inneren Stadt mit rund 5400 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, während in den Flächenbezirken im Südwesten von Graz der Quadratmeterpreis bei rund 3700 liegt. Im Green Tower beginnen die Preise bei rund 4300 Euro. (Martin Putschögl, 17.9.2023)