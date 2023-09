Im Gegensatz zu Vorjahren bekommen Nobelpreisträgerinnen und -träger neben der Medaille ein höheres Preisgeld. APA/dpa/Daniel Reinhardt

Die Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen erhalten in diesem Jahr ein höheres Preisgeld als ihre Vorgänger. Die Summe wird um eine Million schwedische Kronen auf elf Millionen Kronen angehoben, wie die Nobelstiftung am Freitag mitteilte. Das entspricht nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp 925.000 Euro. Dies sei "finanziell machbar", begründete die Stiftung den Schritt.

Allerdings hat die schwedische Krone im Vergleich zum Euro und zum Dollar in den vergangenen Monaten immens an Wert verloren: Die zuletzt zehn Millionen Kronen hatten zum Zeitpunkt der Auszeichnungen vor einem Jahr etwa 920.000 Euro entsprochen. Derzeit entsprechen sie noch etwa 840.000 Euro.

Vergabe Anfang Oktober

Die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und -preisträger werden vom 2. bis 9. Oktober bekanntgegeben. Den Auftakt macht traditionell die Preiskategorie Medizin/Physiologie, dann folgen die Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und der später von der Schwedischen Nationalbank gestiftete Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Überreicht werden die renommierten Auszeichnungen dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833–1896). Der Friedensnobelpreis ist dabei der einzige, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen wird. Im Vorjahr wurde der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger ausgezeichnet. (APA, red, 15.9.2023)