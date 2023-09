Wien - Drei Jahre nach der Einstellung der Plattform "Addendum" sind auch die Inhalte verschwunden. Red Bull nahm die Seite addendum.org am Donnerstag vom Netz. "Addendum" war im Herbst 2017 unter dem Motto "Das, was fehlt" angetreten, um ein Portal für investigativen, nicht tagesaktuellen Journalismus zu gründen. Geldgeber war der im Herbst 2022 verstorbene Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz mit der Quo Vadis Veritas Privatstiftung. Als Herausgeber und Chefredakteur fungierte Michael Fleischhacker.

Dietrich Mateschitz stellte die Rechercheplattform "Addendum" vor drei Jahren ein. imago images / Crash Media Group

Das Medienprojekt wurde am 15. September 2020 eingestellt. 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihren Job. In einer Aussendung vom 4. August 2020 hieß es: "Der Grund dafür ist, dass es trotz erheblichen Mitteleinsatzes und einer Reihe erfolgreicher und relevanter Rechercheprojekte insgesamt nicht gelungen ist, die Zielsetzungen der Stiftung in ausreichendem Maß zu erfüllen und Dietrich Mateschitz beabsichtigt, die von ihm unterstützen journalistischen Aktivitäten stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen zu konzentrieren."

Das "lösungsorientierte" Nachfolgeprojekt ist das Magazin "Pragmaticus". (red, 15.9.2023)