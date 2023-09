USA Historischer Streik bei drei Großkonzernen der US-Autoindustrie

In drei Autowerken in den USA haben die Beschäftigten in der nacht zu Freitag die Arbeit niedergelegt. Der Streik betreffe alle der "Big Three" der US-Automobilindustrie, erklärte die Gewerkschaft United Auto Workers. Demnach streiken die Beschäftigten zunächst in je einem Werk von General Motors, Ford und dem Stellantis-Konzern, zu dem unter anderem die Marken Chrysler, Fiat und Peugeot gehören