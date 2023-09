Zwei Jahrzehnte lang galt René Benko als Überflieger in der Immobilienbranche. Sein Konzern Signa ist in Windeseile zu einer der österreichischen Erfolgsstorys geworden – und einer der ganz großen Player in Europa. Lange Zeit galt Benko deshalb als Everybody’s Darling in der heimischen Politik.

Doch spätestens seit Anfang des Jahres kommt das Benko-Imperium nicht mehr aus den Negativschlagzeilen.

Wir sprechen heute über die großen wirtschaftlichen und rechtlichen Baustellen des René Benko. Wieso seine Geschäfte in Schieflage geraten sind und warum wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler letzten Endes die Rechnung dafür begleichen könnten. (red, 15.9.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Yesss! Der Mobilfunk-Diskonter. Yesss

Über den Podcast

"Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und mit einem Premium-Abonnement über Apple Podcasts können Sie die Arbeit unseres Podcast-Teams direkt unterstützen.