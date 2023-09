Ein erneuertes Varianten-Vakzin von Moderna wurde rechtzeitig für die saisonalen Impfkampagnen in den EU-Staaten zugelassen

Erwachsenen und Kindern ab fünf Jahren, die geimpft werden müssten, wird eine einzige Dosis empfohlen. IMAGO/Jochen Eckel

Brüssel – Die Europäische Kommission hat einen weiteren an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepassten Covid-19-Impfstoff genehmigt. Das vom US-Biotech-Unternehmen Moderna entwickelte Präparat sei rechtzeitig für die saisonalen Impfkampagnen in den EU-Staaten zugelassen worden, heißt es in einer Mitteilung der Kommission.

EU-Gesundheitsbehörden würden Erwachsenen und Kindern ab fünf Jahren, die geimpft werden müssten, eine einzige Dosis empfehlen – unabhängig davon, wie viele Impfungen sie bereits erhalten hätten. Die Zulassung sei nach einer strengen Bewertung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erfolgt, hieß es weiter. (APA, 15.9.2023)