Trainer Barisic von Neuzugang Kasanwirjo beeindruckt. Die Austria steht am Sonntag in Hartberg unter Druck. Lustenau und WSG treffen sich im Kellerduell

Rapid-Trainer Zoran Barisic peilt mit seiner Elf drei Punkte an. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien - Für Rapid geht es nach der Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga gegen den WAC weiter. Dabei trifft der Sechste auf den Achten, zwei Punkte Differenz liegen zwischen den beiden. Beide Clubs spielen nach einem durchwachsenen Saisonstart um ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Trotz der Verletzung von Guido Burgstaller und anderer Sorgenkinder ist die Stimmung bei Rapid aber gut. "Die Mannschaft macht mir im Moment sehr viel Spaß", sagte Trainer Zoran Barisic.

Für die Grün-Weißen geht es am Sonntag nicht zuletzt auch darum, die Heimbilanz aufzupolieren - gelang doch bisher nur ein Liga-Sieg im Allianz Stadion. Am 5. August feierte man einen 4:0-Erfolg gegen Altach, dabei besorgte Burgstaller den letzten Treffer. Mittlerweile fehlt der Goalgetter und Rapid-Talisman aufgrund von Schambeinproblemen. "Ich gehe schon davon aus, dass es einige Wochen dauern wird, bis 'Burgi' zurückkommt", verriet Barisic. Doch "wir werden das auffangen als Einheit", erklärte der Wiener, dass nicht nur Neo-Stürmer Fally Mayulu nun den Druck habe, die Tore zu schießen.

Von den gegen Ende des Sommer-Transferfensters verpflichteten Neuzugängen könnten die beiden niederländischen Abwehrspieler Neraysho Kasanwirjo, von Barisic "Nana" genannt, und Terence Kongolo gegen den WAC ihr erstes Pflichtspiel für Rapid bestreiten. Kasanwirjo wird wohl rechts in der Viererkette Aufstellung nehmen, da Thorsten Schick wegen Wadenproblemen weiter ausfällt. "Unfassbare körperliche Fähigkeiten", attestierte ihm Barisic schon vor dem Debüt. "Bei einem 21-Jährigen habe ich so etwas sehr selten gesehen."

Flügelflitzer Thierry Gale stieß erst am Donnerstag nach einem beruflichen Karibik-Trip mit der Nationalmannschaft von Barbados, für die er zwei Treffer erzielte, zum Team. Lukas Grgic mache im konditionellen Bereich stetig Fortschritte und könnte am Sonntag (17.00 Uhr) zumindest dem Kader angehören. Seine Truppe, in der nun mehr Konkurrenzkampf herrscht, bereite ihm im Moment "sehr viel Freude", konstatierte Barisic. "Abgesehen von der Qualität, die vorhanden ist, ist es einfach so, dass ein sehr guter Spirit spürbar ist für mich. Die Vorfreude auf das Spiel gegen den WAC ist sehr groß."

Austria unter Zugzwang

Die Wiener Austria steht im ersten Spiel nach der Länderspielpause schon ein wenig unter Zugzwang. Fünf Pflichtspiele und vier Ligapartien warten die "Veilchen" schon auf einen vollen Erfolg, beim TSV Hartberg will die Mannschaft von Michael Wimmer am Sonntag (14.30 Uhr) zurückschlagen. Mit einem Sieg könnte sich die Austria wieder Richtung Meistergruppe orientieren, die Hartberger wollen als Tabellenfünfter vor der 7. Runde endlich zuhause jubeln.

Denn in drei Heimspielen sammelte die Truppe von Trainer Markus Schopp in dieser Saison erst einen Punkt. "Wenn man unsere Heimbilanz hernimmt, dann sind wir sicher nicht Favorit", sagte der TSV-Coach. Auch über einen möglichen Platz in der Meistergruppe wollte Schopp noch nicht nachdenken. "Es wird niemand von Hartberg verlangen, oben dabei zu sein. Aber jede Mannschaft hat den Anspruch, jede Woche gut zu performen."

Lustenau und WSG im Kellerduell

Verlieren verboten, Gewinnen ist Pflicht - das gilt für das Kellerduell am Sonntag (14.30 Uhr) zwischen Schlusslicht Austria Lustenau und dem Vorletzten WSG Tirol. Für beide Teams geht es im Reichshofstadion um den ersten Saisonsieg, bisher sammelten die Vorarlberger und die Wattener nur je zwei Zähler. "Die Tiroler werden das Gleiche denken wie wir - wenn wir am Sonntag nicht die drei Punkte holen, wann dann?", sagte Austria-Coach Markus Mader.

Die Länderspielpause wurde in beiden Lagern genutzt, um intensiv an den Defiziten zu arbeiten: Defensiv kompakter zu stehen und vorne effizienter zu arbeiten. Die Lustenauer haben den schwächsten Angriff der Liga, in sechs Partien gelangen Lukas Fridrikas und Co. nur drei Treffer. "Der Fokus lag bei uns auf der Arbeit gegen den Ball und vor allem auch auf der Chancenverwertung", erklärte Mader, der seinen Spielern auch einige Tage frei gab, damit diese den Kopf freibekommen. "Das haben wir in der letzten Saison auch immer wieder gemacht und es hatte damals schon positive Effekte." (APA; 15.9.2023)

SONNTAG:

TSV Hartberg - FK Austria Wien (Hartberg, Profertil Arena, 14.30 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2022/23: 0:3 (h), 0:3 (a)

Hartberg: Sallinger - Heil, Steinwender, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Avdijaj, Lang, Prokop - Entrup

Austria: Früchtl - Martins, Galvao, Meisl - Ranftl, Fischer, Braunöder, Guenouche - Gruber, Huskovic, Fitz

Es fehlen: Plavotic (Sprunggelenk), Handl (Muskelfaserriss), Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss)

* * *

SC Austria Lustenau - WSG Tirol (Lustenau, Reichshofstadion, 14.30 Uhr, SR Harkam). Saisonergebnisse 2022/23: 2:1 (h), 2:3 (a), 2:0 (a), 2:4 (h)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Mätzler, Grujcic - Anderson, Rhein, Grabher, Surdanovic, Diaby - Baden Frederiksen, Fridrikas

Es fehlen: Maak (Rücken), Oswald (Bandscheiben)

Fraglich: Fridrikas (muskuläre Probleme)

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Ogrinec - Prelec, Buksa

Es fehlt: Kronberger (Bänderriss)

Fraglich: Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem)

* * *

SK Rapid Wien - Wolfsberger AC (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Saisonergebnisse 2022/23: 1:3(h), 2:1(a)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, Hofmann, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn, Seidl, Grüll - Mayulu

Es fehlen: Cvetkovic (Kreuzbandriss), Burgstaller, Pejic (beide Schambeinentzündung), Schick (Wadenprobleme)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy, Scherzer - Tijani, Leitgeb, Altunashvili - Zimmermann, Bamba, Sabitzer

Fraglich: Ballo (angeschlagen)