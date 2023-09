Tocotronic kommen ins Wiener Konzerthaus.

Allein das Raumerlebnis lässt schon Feierstimmung aufkommen: Die Bestuhlung im Großen Saal des Konzerthauses ist entfernt, sodass er noch viel größer wirkt als sonst mit seinen insgesamt fast 1000 Quadratmetern. Die Veranstaltungen mit lauter Stehplätzen im ehrwürdigen Haus, schlicht und ergreifend "Stehkonzerte" genannt, bringen vier Soundpartys mit aller dazugehörenden Bewegungsfreiheit ins gediegene Ambiente, genauer gesagt in die beiden größeren historischen Säle, den Mozart-Saal und den Großen Saal, sowie in den modernen, wandlungsfähigen Berio-Saal.

Eine solche Offenheit hat in der 110-jährigen Geschichte des Wiener Konzerthauses Tradition: Klassik in all ihrer Breite ist und bleibt die Hauptsäule des Programms, aber seit jeher ist das Haus offen für alle Genres: für Jazz, Zeitgenössisches, Weltmusik - kurz: für alles, was gut ist und vor allem gut klingt.

Auch im Konzerthaus: Wiener Blond, bestehnd aus Verena Doublier und Sebastian Radon.

Und so verwundert es auch nicht, dass es hier schon eine Reihe von Konzerten mit Stehplätzen im unbestuhlten Parterre gegeben hat: Rund um die Jahrtausendwende gab es Jahr für Jahr je eine Veranstaltung mit dem Titel "Proms at the Konzerthaus" nach dem Vorbild der Promenades (Promenadenkonzerte) der BBC in der Royal Albert Hall in London, bei denen unter anderem Nikolaus Harnoncourt, Christian Thielemann und Michael Tilson Thomas die Wiener Philharmoniker dirigierten, oder aber ebenso Bobby McFerrin auftrat, der auch vokale Improvisationen à la Don’t Worry, Be Happy zum Besten gab. Und das allererste Konzert dieser Reihe leitete übrigens - unter anderem mit Musik von George Gershwin und Leonard Bernstein - Franz Welser-Möst, dem das Konzerthaus in dieser Saison einen eigenen Zyklus widmet. Dazu später mehr.

Stehen und Tanzen

Um den Party-Aspekt richtig zu betonen, steht der erste Abend unter dem Motto "Bis in der Früh": Wiener Blond, das sind Verena Doublier und Sebastian Radon, bringen mit Band, Gesang, Beatboxing und Loops ihre schon legendären typischen Wiener Texte zwischen Alltagshumor, berechtigtem Grant und schrägem Wortwitz. Ihre Selbstbezeichnung für das Format lautet übrigens "Steh- und Tanzkonzert", übrigens für die Formation das erste seit längerer Zeit (3. 10., Berio-Saal). Wenige Wochen später folgt das mit Spannung erwartete Debüt des Singer-Songwriters Lou Asril (eigentlich Lukas Riel), der Soul und Hip-Hop mit R 'n' B, Dance und House verbindet: Jahrgang 2000, zunächst klassisch am Klavier ausgebildet, sang er schon mit 15 Jahren eigene Songs, gewann mit 17 Jahren den Joe Zawinul Award und landete 2019 mit seiner ersten Single Divine Goldmine auf dem ersten Platz verschiedener Charts (24. Oktober, Mozart-Saal).

Lou Asril wurde in Waidhofen an der Ybbs als Lukas Riel geboren. Konzerthaus

Weiter geht es mit der 1993 gegründeten Hamburger Band Tocotronic rund um ihren Frontman Dirk von Lowtzow, die mit ihrem Namen auf die Uraltspielkonsole Tricotronic des japanischen Herstellers Nintendo Bezug nimmt. Auch mit ihrem Mix aus Diskurspop, Rock und Indie nehmen sie seit 30 Jahren Bezug auf die brennenden Themen der Gegenwart - und das auf sehr erfolgreiche Weise, hat doch bislang jedes ihrer bisher 13 Alben den Weg in die Top 10 der deutschen Charts geschafft. Auf Hits wie Hi Freaks, Let There Be Rock oder Kapitulation folgen nun die neuesten Nummern des - ganz im Zeichen der Zeit stehenden - aktuellen Albums Nie wieder Krieg (12. November, Großer Saal).

Und den Abschluss des Zyklus bilden schließlich Anna Müller und Paul Wallner, besser bekannt als HVOB (Her Voice Over Boys), die mit ihren endlosen Loops zwischen Techno und Electronica eine lange Nacht im Großen Saal versprechen (20. April 2024).

Generalmusikdirektor der Nation

Die jüngsten Berichte in manchen Medien waren verkürzt, also nicht ganz richtig. Es ist wahr, dass Franz Welser-Möst aus gesundheitlichen Gründen seine Auftritte zwischen Ende Oktober und Jahreswechsel absagen musste. Das betrifft jedoch nicht alle Termine dieses Jahres, wie fälschlicherweise mehrfach berichtet wurde: Ende September bis Mitte Oktober leitet er sieben Konzerte mit seinem Cleveland Orchestra in Ohio sowie eines mit demselben Klangkörper im Wiener Konzerthaus.

Dieser letzte Auftritt vor der Pause wird zugleich der erste im Zyklus "Franz Welser-Möst" sein. Dazu wurde mitgeteilt, der Dirigent habe "im Gegensatz zu der von den meisten Medien kolportierten Absage aller Konzerte dem Wiener Konzerthaus versichert, dass er alle drei Konzerte dieses Abos dirigieren wird". 41 Jahre ist es her, dass der Maestro mit dem Wiener Kammerorchester in der Lothringerstraße debütierte - damals im Zyklus "Talente stellen sich vor". Inzwischen ist er längst einer der prominentesten Pultstars geworden.

Franz Welster-Möst dirigiert drei Spitzenorchester. Wiener Konzerthaus

Zu Recht kann er als erfolgreichster lebender österreichischer Dirigent nach Herbert von Karajan gesehen werden. Er ist fast schon so lange im Amt als Chefdirigent des Cleveland Orchestra wie sein legendärer Vorgänger George Szell, der in dieser Funktion 1946 bis 1970 amtierte. Welser-Möst firmiert dort seit 2002 als Music Director.

Zugleich kann man ihn durch seine prominente Präsenz im heimischen Musikleben beinahe in jener Rolle sehen, die Richard Strauss zu seinem 60. Geburtstag offiziell verliehen bekommen hatte, auch wenn sie dann vergessen wurde: Generalmusikdirektor von Österreich.

Kunst als Philosophie

Auch wenn seine Position als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper - in einer langen Tradition mit vielen Schicksalsgenossen - nicht friktionsfrei geblieben ist, ist seine Beziehung zu den Wiener Philharmonikern ausgesprochen innig. Drei gemeinsame Neujahrskonzerte belegen das ebenso wie unzählige weitere gemeinsame Projekte. Und so war es geradezu zwingend, ins Konzerthaus neben den "Clevelandern" auch die "Wiener" mitzubringen.

Als drittes Spitzenorchester komplettiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks die Riege für ein Programm mit Schwerpunkt auf Gustav Mahler und Richard Strauss. Als einzige Ausnahme gibt es außerdem das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven mit Leif Ove Andsnes als Solist (mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 15. Juni 2024).

Als Solist im ersten Konzert ist Bariton Simon Keenlyside bei Wunderhorn-Liedern und anderen frühen Mahler-Liedern mit dem Cleveland Orchestra mit von der Partie (18. Oktober). Und die Wiener Philharmoniker widmen sich einem der tiefgründigsten Werke überhaupt, Mahlers 9. Symphonie (22. Februar 2024). (Daniel Ender, 15.9.2023)