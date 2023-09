Silina folgt auf ihren Mitte August zurückgetretenen Parteikollegen Krisjanis Karins. AFP/GINTS IVUSKANS

Riga – Lettland hat eine neue Regierung. Das Parlament in Riga bestätigte am Freitag die bisherige Wohlfahrtsministerin Evika Silina als neue Ministerpräsidentin. Für das Dreierbündnis der 48-jährigen Politikerin der liberalkonservativen Regierungspartei Jauna Vienotiba und ihr Kabinett stimmten 53 Abgeordnete bei 39 Gegenstimmen. Silina ist die zweite Regierungschefin in der Geschichte des baltischen EU- und Nato-Landes, das an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzt.

Die Juristin folgt auf ihren Mitte August zurückgetretenen Parteikollegen Krisjanis Karins, der neuer Außenminister wird. In ihrer Rede im Parlament sagte Silina, das 1,9 Millionen Einwohner zählende Land werde an seinem euro-atlantischen Kurs festhalten und die von Russland angegriffene Ukraine weiter unterstützen. "Solange wir ein Aggressorland in unserer Nachbarschaft haben, wird die Sicherheit für die lettische Regierung oberste Priorität haben."

Dreierbündnis Bündnis der Bauern und Progressiven

Silina stützt sich nach einem Koalitionswechsel auf ein Dreierbündnis mit zwei Oppositionsparteien - ein Bündnis der Bauern und Grünen und der linksgerichteten Progressiven. Die drei Parteien unterzeichneten vor der Abstimmung einen Koalitionsvertrag. Zusammen halten sie eine knappe Mehrheit von 52 der 101 Parlamentssitze. Auch hat noch ein unabhängiger Abgeordneter seine Unterstützung zugesagt.

Bei Schlüsselressorts setzt Silina auf Erfahrung: Finanzminister des Euro-Landes bleibt Arvils Aseradens, neuer Verteidigungsminister wird der bisherige Chef des Europa-Ausschuss im Parlament, Andris Spruds. (APA, red, 15.9.2023)