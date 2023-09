SWITCHLIST

Karl Gedlicka

20.15 ZEITGESCHICHTE

Tango Korrupti – Österreich zwischen Korruption und Freunderlwirtschaft Eine kleine Geschichte heimischer Korruption – von der gekauften Berichterstattung des Zeitungs­zaren Imre Bekessy in den 1920er-Jahren über den AKH-Skandal bis hin zu den Affären der jüngeren Vergangenheit. Bis 21.05, ORF 3

20.15 BAYERN-KRIMI

Leberkäsjunkie (D 2019, Ed Herzog) Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) muss nicht nur eine Woche auf seinen einjährigen Sohn aufpassen, weil Gefährtin Susi wieder einmal genug von ihm hat. ­Wegen alarmierender Cholesterinwerte wird er auch auf Leberkäs-Entzug gesetzt. Der sechste Kinofall nach den Romanen von Rita Falk. Bis 21.45, BR

22.00 DOKUMENTATION

Die unsichtbare Patientin – Sind Frauen anders krank? Lange waren in der Medizin Männer die Norm. Für viele Frauen bedeutet das, dass sie falsch verstanden, falsch diagnostiziert und falsch behandelt werden. Die Doku geht der Frage nach, wieso alle – Frauen und Männer – von einer geschlechtersensiblen Medizin profitieren. Bis 22.55, Arte

23.05 KRIMI

Columbo – Mord nach Termin (Agenda for Murder, USA 1989, Patrick McGoohan) Inspektor Columbo (Peter Falk) untersucht die Ungereimtheiten des Suizids eines kleinen Gauners. Die Episode mit Patrick McGoohan, der schon in den 1970er-Jahren zweimal als Killer in der Krimireihe glänzte, stellt einen raren Höhepunkt unter den späten Columbo-Folgen dar. Bis 0.35, ORF 2

Streaming

POLITHORROR

El Conde (CHL 2023, Pablo Larraín) In Pablo Larraíns gotischer Horrorsatire ist der berüchtigte chilenische Diktator Augusto Pinochet nicht 2006 gestorben, sondern lässt nach 250-jährigem Dasein als lebensmüder Vampir die Geschichte seines Landes Revue passieren. Netflix

Treibt als lebensmüder Vampir sein Unwesen: Jaime Vadell als Augusto Pinochet in "El Conde", zu sehen auf Netflix. Foto: Pablo Larraín / Netflix

KRIMINALGESCHICHTE

Das Gold (The Gold, GB 2022, Lawrence Gough, Aneil Karia) Die hochgelobte BBC-Miniserie rollt einen spektakulären Raub des Jahres 1983 auf, bei dem nahe dem Flughafen Heath­row Gold, Diamanten und Cash im Wert von rund 26 Millionen Pfund erbeutet wurden. Mit Hugh Bonneville und Dominic Cooper hochkarätig besetzt. Paramount+

UMWELTSCHUTZ

Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten (D 2023, Florian Nöthe, Max Rainer u. a.) Für die Dokumentationsserie wurden sieben Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltorganisation über ein ganzes Jahr hinweg begleitet, mehr dazu hier. Sky

