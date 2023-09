Erstmals in der Geschichte der größten US-Autogewerkschaft UAW werden die drei großen US-Autokonzerne gleichzeitig bestreikt. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Detroit – Der Streik bei den "Big Three" der amerikanischen Autobranche könnte Experten zufolge die US-Wirtschaft ausbremsen. Sollte sich die Zahl der Beteiligten ausweiten oder der Streik längere Zeit anhalten, könnte dies für den ersten Beschäftigungsrückgang innerhalb von knapp drei Jahren sorgen, argumentieren mehrere Beobachter.

Erstmals in der Geschichte der größten US-Autogewerkschaft UAW werden die drei großen US-Autokonzerne gleichzeitig bestreikt: General Motors, Ford und die Stellantis-Tochter Chrysler. Zwar sind zunächst nur drei Werke mit zusammen 12.700 Mitarbeitern betroffen. Die Gewerkschaft warnte aber, sollte es in den Tarifverhandlungen keine Einigung geben, könnte sich der Arbeitskampf zu einem ähnlich großen Streik wie im Jahr 1998 ausweiten. Damals hatten mehr als 150.000 GM-Beschäftigte für fast zwei Monate die Arbeit niedergelegt. Derzeit kann die Gewerkschaft 146.000 Mitglieder mobilisieren.

Historischer Streik bei drei Großkonzernen der US-Autoindustrie

In drei Autowerken in den USA haben die Beschäftigten in der nacht zu Freitag die Arbeit niedergelegt. Der Streik betreffe alle der "Big Three" der US-Automobilindustrie, erklärte die Gewerkschaft United Auto Workers. Demnach streiken die Beschäftigten zunächst in je einem Werk von General Motors, Ford und dem Stellantis-Konzern, zu dem unter anderem die Marken Chrysler, Fiat und Peugeot gehören AFP

Produktion könnte um ein Drittel sinken

"Ein sich ausbreitender Streik könnte das Beschäftigungswachstum in den USA zeitweise ins Minus drücken", warnte Michael Pearce von Oxford Economics schon am Mittwoch. So könnte ein einmonatiger Streik dem Volkswirt zufolge die US-Automobilproduktion um ein Drittel drosseln. Damit hätte der Arbeitskampf ähnliche Auswirkungen auf die Produktion wie im Jahr 1998. Dies könnte die monatlichen Montageraten auf den Tiefststand von vor zwei Jahren zurückwerfen. Damals hatten schwere Engpässe bei Mikrochips und weiteren Bauteilen die Produktion in Detroit erstickt.

Joe Brusuelas, Chefökonom beim Beratungsunternehmen RSME, sagte, ein Streik mit 150.000 Beteiligten könnte für eine gesamtwirtschaftliche Belastung von einer halben Milliarde Dollar pro Tag sorgen - in einer Volkswirtschaft, die täglich Dienstleistungen und Waren im Wert von 73 Milliarden Dollar erzeugt. Sollte der Streik einen Monat lang anhalten, könnte er das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent bremsen, prognostizierte er.

Obwohl die Verluste hoch wären, würde dies die Wirtschaft nicht in eine Rezession stürzen. Letztendlich wären die Auswirkungen im Vergleich zu früheren Arbeitskämpfen eher bescheiden, so der Chefökonom. Bisher ist die US-Wirtschaft trotz stark gestiegener Zinsen im Jahr 2023 einer Rezession entgangen. So führten die positive Entwicklung beim Abbau der Inflation und am Arbeitsmarkt dazu, dass die Rezessionsgefahr abgenommen habe. (APA, 15.9.2023)