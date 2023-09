Laut Feuerwehr ist der Brand zwischen 14.00 und 15.00 Uhr entstanden. APA/GEORG HOCHMUTH

Graz – Bei einem Brand in einem Wohnobjekt in Graz ist eine Frau ums Leben gekommen. Zur Identität des Opfers gab es vorerst keine Angaben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag am späten Nachmittag der APA auf Anfrage mit. Laut Exekutive soll das Feuer auch noch nicht vollständig gelöscht sein, die Ermittlungen seien aber bereits aufgenommen worden.

Zu dem Feuer soll es zwischen 14.00 und 15.00 Uhr gekommen sein, die Berufsfeuerwehr Graz bekämpfte die Flammen mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen. Laut einem Feuerwehroffizier auf ORF.at ist das Brandobjekt ein Einfamilienhaus im östlichen Stadtbezirk St. Peter. Die Flammen könnten vom Erdgeschoß ausgegangen sein und hätten dann auf das Dach übergegriffen. Von drei Personen im Gebäude hätten sich zwei retten können, eine ältere Frau aber nicht mehr. Sie habe nur noch tot geborgen werden können. (APA, 15.9.2023)