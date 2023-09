Länder wie Indonesien, die Türkei, Mexiko, Kolumbien, Malaysia, Nigeria, Bangladesch und Kenia sollten sich zusammenschließen, auch um ihrer Stimme mehr Gehör bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz zu verschaffen, schreibt der MIT-Wissenschafter Daron Acemoğlu in seinem Gastkommentar.

Chinas Machthaber Xi Jinping beim Brics-Gipfel Ende August in Südafrika. Foto: Reuters: / Alet Pretorius

Die Erweiterung des Brics-Staatenbündnisses (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und die Aufnahme von Saudi-Arabien, dem Iran, den Vereinigten Arabischen Staaten (VAE), Äthiopien, Ägypten und Argentinien wirken auf den ersten Blick vielleicht wie eine gute Nachricht. Ein starker Klub der Brics+ mit elf Mitgliedern könnte die Schwellenländer der Welt vertreten und ein Gegengewicht zur US-amerikanischen Hegemonie bilden. Trotzdem ist das eine riesige verpasste Chance. Die Welt braucht nicht mehr Länder, die unter chinesischen und russischen Einfluss geraten oder sich gegen die USA verbünden; sie braucht eine wirklich unabhängige dritte Gruppierung als Gegengewicht sowohl zur Achse China–Russland als auch zur Vormacht der USA.

Unter Chinas Einfluss

Wenn aber nur Länder aufgenommen werden, die bereits freundschaftliche Beziehungen zu China pflegen, werden die Brics+ lediglich zu einem weiteren Instrument der chinesischen Diplomatie. Die Gruppe wird nicht die Interessen der Schwellenländer vertreten, sondern diese empfänglicher für chinesische Einflüsse machen. Und höchstwahrscheinlich werden diese Einflüsse zulasten der Arbeitnehmenden und Bürgerinnen und Bürger gehen, weil Chinas Auslandsinvestoren Korruption, mangelnde Transparenz und verschwenderische Megaprojekte, die mit nur schwer umzustrukturierenden Krediten finanziert werden, in der Regel tolerieren, wenn nicht sogar fördern.

Außerdem verwandelt sich die Brics-Gruppe durch die Aufnahme Saudi-Arabiens, Äthiopiens, Ägyptens, des Iran und der VAE noch mehr in einen "antidemokratischen" Klub. Dabei steht die Demokratie ganz oben auf der Liste der Institutionen, die Schwellenländer für ihren wirtschaftlichen und sozialen Erfolg brauchen. Wie meine eigene Arbeit mit Suresh Naidu, Pascual Restrepo und James Robinson zeigt, hat Demokratisierung in der Vergangenheit zu mehr Investitionen in Bildung, Gesundheit und andere öffentliche Dienstleistungen geführt und so innerhalb von fünf bis zehn Jahren die Voraussetzungen für ein schnelleres Wirtschaftswachstum geschaffen. Chinesische Einflüsse dagegen behindern oft die Demokratisierung und stärken sogar autoritäre Tendenzen.

Unabhängige Stimme

In Zeiten, in denen die Rivalität zwischen China und den USA sich verschärft – und potenziell eine neue Weltordnung schafft –, brauchen die Schwellenländer dringender denn je eine eigene unabhängige Stimme. Schließlich dürfte es ihre Interessen kaum befördern, wenn sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen verschlechtern und deren bilaterale Handels- und Finanzströme versiegen.

Außerdem sollten die Schwellenländer in der Lage sein, über die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) und anderer digitaler Technologien mitzubestimmen. Die nähere Zukunft dürfte rasante Entwicklungssprünge bei der KI und anderen Kommunikationstechnologien bereithalten, die in allen Länder der Erde zu spüren sein und die globale Arbeitsteilung revolutionieren werden.

Mächtige Werkzeuge

Diese Technologien dürften sich auf viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer negativ auswirken, insbesondere in Indien und anderen Schwellenländern, die bereits zahlreiche Bürodienstleistungen exportieren. Und am Ende konkurrieren Arbeitende und Angestellte in aller Welt womöglich nicht mehr mit den teuren, gut ausgebildeten in reichen Ländern, sondern mit KI-gestützten hochmodernen Programmen, Maschinen und Robotern.

Wahrscheinlich werden dieselben Technologien auch die politische Landschaft vieler Länder verändern, wenn von KI generierte Beiträge und Falschinformationen in den sozialen Medien, Deepfakes und andere manipulative Technologien die öffentliche Meinung und den Wahlprozess beeinflussen. Nur die wenigsten Entwicklungs- und Schwellenländer verfügen über geeignete Institutionen, um diese zersetzenden Einflüsse zu regulieren und einzudämmen. Außerdem geben neue Technologien Regierungen ungemein mächtige Werkzeuge zur Überwachung der Bevölkerung und Verfolgung von Dissidenten an die Hand. Schon heute tauschen autoritäre Regime entsprechende Technologien und Techniken aus.

Unabhängiger Block

Wie die Dinge aktuell stehen, wird die technologische Zukunft vor allem von chinesischen Behörden, US-Tech-Riesen unter beschränkter regulatorischer Kontrolle und – zunehmend – EU-Vorschriften bestimmt. Keiner dieser Pole vertritt die Interessen der Schwellenländer; ebenso wenig wie die Brics+, die sich vermutlich nach Chinas Wünschen richten werden.

Gerade weil China die neuen Mitglieder nach seinen eigenen enggefassten Kriterien ausgewählt hat, besteht jetzt zum Glück die Chance, dass eine erfolgversprechende Alternative zu den Brics+ entsteht. Andere große Schwellenländer, wie Indonesien, die Türkei, Mexiko, Kolumbien, Malaysia, Nigeria, Bangladesch und Kenia, könnten einen wirklich unabhängigen Block bilden und sogar hoffen, dass sich ihnen später auch Argentinien, Brasilien, Indien und Südafrika anschließen. Auch wenn jedes dieser Länder in letzter Zeit selbst Probleme mit demokratischen Prozessen hatte, verfügen sie dank ihrer demokratischen Erfahrung und ihrer wirtschaftlichen Größe über eine gemeinsame Basis.

Und was noch wichtiger ist: Als Gruppe könnten sie sich sowohl von China als auch von den USA emanzipieren und in der Debatte über die Zukunft der Globalisierung und Technologie zur bitter benötigten Stimme aller Schwellenländer werden. Diese Entscheidungen sind viel zu wichtig, um sie den geopolitischen Rivalen unserer Zeit zu überlassen. (Daron Acemoğlu, Copyright: Project Syndicate, 19.9.2023)