St. Pölten - Tabellenführer St. Pölten hat in der 7. Runde der 2. Fußballliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Vienna kam in der NV Arena zu einem 2:1-(0:0)-Überraschungserfolg und eröffnete dem GAK so die Chance, im Abendspiel (20.30 Uhr/live ORF Sport +) in Leoben an den "Wölfen" vorbeizuziehen.

St. Pölten hatte in der NV Arena zwar die besseren Chancen, belohnte sich dafür aber nicht. Nach gut einer Stunde brachte ein Foul an Christoph Monschein den Gästen einen Elfmeter, David Peham ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen (62.). Die Niederösterreicher, die Andree Neumayer (34.) und Marcel Ritzmaier (42.) schon vor der Pause verletzungsbedingt verloren hatten, kamen dank eines von Dario Tadic verwandelten Foulelfmeters (75.) aber zurück. In Finish ging die Truppe von Stefan Helm nach erfolgloser Schlussoffensive dann endgültig k.o.: Cedomir Bumbic hämmerte einen Freistoß aus 25 Metern via Innenlatte zum Endstand ins Tor (91.) und schoss die Vienna mit dem dritten Sieg in Folge vier Punkte hinter dem SKN auf Platz sieben.

Die Admira ging am FAC-Platz, auf dem der die nunmehrigen Niederösterreicher zwischen 1933 und 1966 ihre Heimstätte hatten, dank Reinhard Young schnell in Führung (13.), geriet gegen die hocheffizienten Hausherren durch Nermin Haljeta (17.) und Leomend Krasniqi (24.) aber ebenso schnell wieder in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam die Admira verdientermaßen zum Ausgleich (Nicolas Keckeisen/53.), fing sich in einer dann offenen Partie aber noch den entscheidenden Gegentreffer durch Yannick Woudstra (70.) ein und verpasste die Gelegenheit, den Vier-Punkte-Rückstand auf St. Pölten zu verkürzen.

Lafnitz feierte durch einen Doppelpack des Deutschen Andre Leipold (13., 80.) einen 2:0-(1:0)-Heimerfolg gegen den SV Horn und pirschte sich einen Punkt vor der Admira auf Platz fünf nach vor.

In Dornbirn ging das Debüt von Amstettens Neo-Trainer Patrick Enengl schief (0:1). Bereits zu Beginn scheiterte sein Stürmer Marco Siverio vom Elfmeterpunkt kläglich (10.). Die Vorarlberger machten in einer offenen Partie durch Sebastian Santin (68.) hingegen Nägel mit Köpfen kletterten dank des dritten Saisonsiegs vorläufig auf Rang neun.

Aufsteiger Stripfing bejubelte bei Liefering ein 2:1 (1:0) und den ersten Auswärtssieg der Saison. Dank der Treffer von Timo Altersberger (45.+2) und Darijo Pecirep (50./Elfmeter) bleiben die Niederösterreicher im Tabellenmittelfeld. Liefering, das durch Zeteny Jano (55.) nur noch den Anschlusstreffer schaffte, rangiert weiter knapp über dem "Strich". (APA, 15.9.2023)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga - 7. Runde:

FAC Wien - FC Admira 3:2 (2:1)

SKN St. Pölten - Vienna 1:2 (0:0)

FC Dornbirn - SKU Amstetten 1:0 (0:0)

SV Lafnitz - SV Horn 2:0 (1:0)

FC Liefering - SV Stripfing 1:2 (0:1)