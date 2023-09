Der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst im Interview mit "ZiB 2"-Moderatorin Margit Laufer. ORF/Screenshot

Der neue Vorsitzenden der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Eckehard Quin, forderte in der "ZiB 2" am Freitag, dass die Arbeitsbedingungen im Lehrerberuf attraktiver gemacht werden müssten. Dazu zählen einerseits Gehälter, die Entlastung von Verwaltungsaufgaben, Teilzeitmöglichkeiten und eine Kultur der Wertschätzung. "Geld ist nicht alles", stellte Quin im Interview mit "ZiB 2"-Moderatorin Margit Laufer fest. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger als Pädagoginnen und Pädagogen einzusetzen ist laut Quin zwar ein "Mosaikstein", um dem Lehrermangel entgegenzutreten, allerdings werde diese Maßnahme das Problem nur teilweise lösen.

Das Rekrutierungsproblem sei ein Dienstgeberproblem, antwortet Quin auf die Frage, ob man mit entsprechenden Maßnahmen zu lange gewartet hätte. Die Politik habe hier zu lange zugesehen. Seitens der Gewerkschaft stelle man schon lange entsprechende Forderungen. Dass ein stärkeres öffentliches Auftreten der Gewerkschaft nötig wäre, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, glaubt Quin nicht. Die Gewerkschaft agiere eher am Verhandlungstisch. "Es müssen die wahrnehmen, die es auch ändern können", so der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst.

"Gewerkschaft kein Briefmarkensammlerverein"

Als Ziel für die Verhandlungen im Herbst sieht Quin die "nachhaltige Sicherung und Stärkung der Kaufkraft" der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine Einmalzahlung könnte kommen, als "Schnittlauch obendrauf aufs Butterbrot". Da die Preisbelastung allerdings dauerhaft anhält, kann eine Einmalzahlung nicht als Ersatz für eine Gehaltserhöhung gesehen werden. Eine diesbezüglich konkretes Verhandlunsgziel in Prozent gab Quin nicht bekannt.

Das Thema Arbeitszeitverkürzung wird laut dem Gewerkschafts-Vorsitzenden bei diesen Verhandlungen kein Thema sein. Künstliche Intelligenz wird laut Quin in den nächsten Jahren verstärkt zum Einsatz kommen und könne zu Entlastungen führen. Dann werde auch über eine "andere Verteilung von Arbeitszeit nachgedacht". Angesprochen auf mögliche Streiks in Folge zäher Verhandlungen, sagte Quin, dass es "in bewährter Tradition" wohl gerlingen werde, am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommen. "Selbstverständlich ist die Gewerkschaft kein Briefmarkensammlerverein. Wir können jederzeit jede gewerkschaftliche Kampfmaßnahme umsetzen, wenn es sein muss", erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst. Er ziehe jedoch die Lösung am Verhandlungstisch vor. (red, 15.9.2023)