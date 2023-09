Paul Postma (EC KAC), Thomas Raffl (EC Red Bull Salzburg) und Johannes Bischofberger (EC KAC, v.l) raufen um den Puck. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Wien - Red Bull Salzburg und die Innsbrucker Haie haben die zwei Schlagerspiele zum Saisonauftakt der ICE-Eishockeyliga klar für sich entschieden. Der Meister aus Salzburg feierte im Heimspiel gegen den KAC einen 4:1-Sieg, Innsbruck deklassierte zu Hause im Tirol-Derby ICE-Vizemeister HCB Südtirol mit 5:1. Die Vienna Capitals siegten bei den Graz 99ers mit 3:2.

Die Titelverteidigung der Salzburger startete mit etwas Verspätung, weil sich die Anreise des KAC wegen Verkehrsbehinderungen verzögert hatte. Die Mannschaft des neuen Trainers Oliver David war danach aber gleich voll im Spiel und setzte die Gäste im ersten Drittel mit gutem Forechecking unter Druck. Tim Harnisch (14.), der den Puck aus kurzer Distanz über die Linie schob, sorgte für die verdiente Führung.

Wundertüte

Der KAC war im Mitteldrittel, in dem Florian Vorauer für den angeschlagenen Sebastian Dahm im Tor stand, zwar die bessere Mannschaft, scheiterte aber stets an Atte Tolvanen. Die Salzburger glänzten dagegen mit Effizienz und erhöhten durch Chay Genoway (27.) und Luca Auer (33.) auf 3:0.

In der 57. Minute belohnte sich der KAC mit dem 1:3 durch Johannes Bischofberger (57.), der noch in derselben Minute die große Chance hatte, richtig Spannung in die Schlussphase zu bringen. Der Stürmer scheiterte mit einem Penalty aber an Tolvanen, Salzburg-Kapitän Thomas Raffl machte wenig später mit einem Schuss ins leere Tor (58.) alles klar.

Die Bozener haben in der CHL alle vier bisherigen Spiele verloren und kassierten auch in der ICE eine noch dazu heftige Niederlage. Corey Mackin nutzte gleich das erste Powerplay zur Innsbrucker Führung (2.), Senna Peeters mit zwei Treffern (33., 52.), Nathanael Halbert (40.) und Gordon Green (54./PP) ließen die Fans der Haie weiter jubeln, ehe den Gästen in der 59. Minute der Ehrentreffer gelang. Der ehemalige NHL-Stürmer Kevin Roy bereitete vier Tore vor.

Beim Debüt von Marc Habscheid an der Bande der Vienna Capitals gerieten die Wiener durch Sam Antonitsch (5.) früh in Rückstand. Der im Sommer aus Graz geholte Zintis Zusevics stellte gegen seinen Ex-Club auf Gleichstand (6.), ehe Trevor Cheek zum Matchwinner wurde. Der US-Amerikaner traf zunächst in Unterzahl (28.) und in der 46. Minute nach Assist des neuen Top-Verteidigers Dominique Heinrich. Der Anschlusstreffer von Michael Schiechl in der Schlussminute kam zu spät für eine Wende.

"Das erste Spiel ist immer wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was man bekommt, bis man sie öffnet. Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel für uns zu entscheiden. Am Anfang haben wir ein wenig zögerlich agiert, das hat sich aber gebessert, je länger das Spiel gelaufen ist", erklärte Habscheid.

Die Black Wings Linz gewannen bei Olimpija Ljubljana mit 3:2 nach Verlängerung. Kapitän Brian Lebler entschied die Partie nach 35 Sekunden der Overtime. Die Pioneers Vorarlberg mussten sich bei den aufgerüsteten Pustertal Wölfen mit 1:3 geschlagen geben, Fehervar siegte in Asiago 3:0. (APA, 15.9.2023)

Ergebnisse, 1. Runde ICE-Hockey League

Graz99ers - Vienna Capitals 2:3 (1:1,0:1,1:1)

HC Innsbruck - HCB Südtirol 5:1 (1:0,2:0,2:1)

Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz 2:3 n.V. (0:0,1:1,1:1,0:1)

EC Salzburg - EC-KAC 4:1 (1:0,2:0,1:1)

Asiago Hockey - Fehervar AV19 0:3 (0:0,0:1,0:2)

Pustertal Wölfe - Pioneers Vorarlberg 3:1 (0:0,1:0,2:1)