Vatikanstadt – Aus den vatikanischen Archiven ist ein Brief aufgetaucht, der einen Einblick in die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und die Position von Papst Pius XII. gibt. Der Papst wusste von den Konzentrationslagern und der Massenvernichtung der Juden, die dort täglich stattfand, geht aus einem bisher unveröffentlichten Dokument hervor, über das die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Samstag exklusiv berichtet.

Der Brief stammt von dem deutschen Jesuiten, Lothar König, einem Verbindungsmann zwischen dem Erzbischof von München, einem Gegner des Nazismus, und dem Vatikan. Der Brief wurde von Pater Robert Leiber, Sekretär von Pius XII., empfangen. Darin wird über die KZ-Lager Dachau und Auschwitz berichtet. Der Brief wurde von Giovanni Coco, Archivar und Forscher im Vatikanischen Archiv, gefunden.

"Es handelt sich um einen einzigartigen Brief, der von großem Wert ist. Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, auch um die schreckliche Zeit zu verstehen, in der Pius XII. die Kirche leitete", erklärte Coco in einem Interview mit der Literaturbeilage "La Lettura" von "Corriere della sera". Der Historiker hofft, dass dieses neue Dokument dazu beitragen wird, Klarheit zu schaffen. Man habe mehr als ein halbes Jahrhundert lang über indirekte Dokumente und Quellen debattiert, sagt Coco. "Jetzt verfügen wir über Material aus erster Hand, und wahrscheinlich werden noch weitere Dokumente hinzukommen."

Dolch mit Hakenkreuz in Wohnung von Papst

Der Vatikan hatte bereits im vergangenen Jahr einen Teil seines Archivs mit Dokumenten zur Judenverfolgung aus der Zeit des Nationalsozialismus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Interessierte können im Internet Briefe aus dem Pontifikat von Pius XII. einsehen, die Bitten jüdischer Menschen in Europa aus der Zeit der Verfolgung durch die Nazis enthalten.

Pius XII. - mit bürgerlichem Namen Eugenio Pacelli - wird seit langem kritisiert, weil sein Umgang mit dem Nazi-Deutschland zu zurückhaltend gewesen sein soll. Ihm wurde zudem vorgeworfen, in den Jahren des Zweiten Weltkriegs zum Thema Holocaust geschwiegen zu haben. Seine Verteidiger weisen darauf hin, dass der Papst sich für die Rettung von Juden in Italien und zahlreichen Ländern durch Einrichtungen der Kirche und des Vatikan eingesetzt hat. Außerdem verfasste der erfahrene Kirchendiplomat noch als Kardinalstaatssekretär das unter seinem Vorgänger Pius XI. veröffentlichte deutschsprachige Papstschreiben "Mit brennender Sorge", das die nationalsozialistische Ideologie verurteilte.

Das Klima der Bedrohung im Vatikan während der Jahre des Zweiten Weltkriegs durch die Nazis wird auch durch einen Dolch mit dem Hakenkreuz der SS belegt, der in der Wohnung von Pius XII. gefunden wurde, berichtete "Corriere della Sera". Der Dolch wurde von Papst Johannes XXIII. entdeckt. Schwester Pascalina Lenhert, Haushälterin von Pius XII., berichtete auf Frage von Johannes XXIIII., dass der Dolch von einem SS-Soldaten zu einer Audienz gebracht worden war. Damit hätte er Pius XII. töten sollen. Der Soldat hatte jedoch auf seinen Plan verzichtet und den Dolch später Pius XII. bei einer Audienz im Vatikan geschenkt. (APA, red, 16.9.2023)