Es ist ja bekannt, dass die Ankunft eines neuen Babys zu einigen Turbulenzen führen kann. Von solchen erzählt diese witzige Erstlesegeschichte aus der Perspektive der großen Schwester. Sieht der Bruder nicht niedlich aus? Nein, eher wie ein Äffchen. Zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich? Ja, und wie. Macht das traurig? Ja, sehr. Daher beschließt das Mädchen prompt, die Familie zu verlassen und sich eine neue zu suchen. Dafür setzt es sich in eine Kiste, schreibt "Kind zu verschenken" darauf und wartet. Statt neuer Familien tauchen jedoch plötzlich ein Hund, eine Katze und eine Schildkröte auf, die ebenfalls ein neues Zuhause suchen. Und schließlich schauen vier Köpfe aus der Kiste heraus. In witzigen Dialogen und feinen Zeichnungen wird erzählt, wie am Ende aus dem Mädchen doch noch eine große Schwester wird.

Das Buch wurde von Ursula Tichy für euch ausgewählt. www.buchstart.at

(16.9.2023)