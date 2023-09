Trainer Ten Hag: "Er steht nicht zur Verfügung, also ist er in diesem Moment nicht wichtig, weil er nichts beitragen kann."

Manchester - Ob Fußballstar Jadon Sancho je wieder für den englischen Fußball-Topclub Manchester United auflaufen wird, ist ungewiss. Cheftrainer Erik ten Hag lässt den 23-Jährigen aus disziplinarischen Gründen nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren. Am Freitag antwortete der Niederländer auf einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage, "ich weiß es nicht. Er steht nicht zur Verfügung, also ist er in diesem Moment nicht wichtig, weil er nichts beitragen kann."

Sancho hatte sich zuvor mit deutlichen Worten gegen Kritik von Ten Hag zur Wehr gesetzt. "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest!", hatte der Offensivspieler vor knapp zwei Wochen bei X geschrieben. Ten Hag hatte Sancho aus dem Kader gestrichen und das mit mangelhaften Trainingsleistungen begründet. Dem widersprach der Flügelspieler vehement. Er sei zum "Sündenbock" gemacht worden, nachdem er bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal am 3. September nicht im Kader gewesen war. Sanchos Beitrag wurde inzwischen gelöscht.

Ten Hag verteidigte die Maßnahmen. "Das ist nicht wegen mir. Es geht um das Team", so der Trainer. "Die Spieler, die da sind und zur Verfügung stehen, haben mich verdient. Ich muss sie führen, ich muss sie vorbereiten. Ich konzentriere mich nur auf die Spieler, die zur Verfügung stehen." United liegt in der Premier League auf Platz elf, drei Punkte hinter dem sechstplatzierten Brighton vor dem Spiel am Samstag in Old Trafford. (APA, 16.9.2023)