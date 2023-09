Schon als sich die Tore gegen 9.00 Uhr öffneten, stürmten hunderte Menschen Richtung Festzelte. EPA/ANNA SZILAGYI

München – Das Münchner Oktoberfest hat begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes - und des Bierausschanks.

Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Bierzelten liegt bei 10,04 Euro. REUTERS/ANGELIKA WARMUTH

Das Fest dauert heuer mit 18 Tagen zwei Tage länger als sonst. AFP/CHRISTOF STACHE

Bei strahlendem Sonnenschein waren zuvor die Wiesnwirte in Kutschen zum Festgelände gezogen. Sie hoffen nach einer verregneten Wiesn 2022 mit Temperaturen um teilweise nur zehn Grad für die kommenden Festtage auf sonniges Herbstwetter. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sind nicht so schlecht, zumindest am Sonntag bleibt es warm und sonnig.

Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) um 12.00 Uhr das erste Fass Bier und reichte die erste Maß Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Maß Bier kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro, durchschnittlich rund 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Erstmals gibt es auf dem Volksfest vier Wasserspender mit kostenlosem Trinkwasser. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Bierzelten liegt bei 10,04 Euro.

Auch Andreas Gabalier kam heuer zum Münchner Oktoberfest. APA/dpa/Sven Hoppe

Schon am frühen Morgen warteten die ersten Wiesn-Fans - zumeist in Dirndl und Lederhose - auf die Öffnung des Festgeländes. Als sich die Tore gegen 9.00 Uhr öffneten, stürmten Hunderte im Laufschritt Richtung Festzelte, um einen guten Platz zu ergattern. Aus Österreich war beispielsweise der Sänger Andreas Galabier zu Gast.

Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es zumindest am Sonntag warm und sonnig bleiben. REUTERS/ANGELIKA WARMUTH

An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 3. Oktober erwartet - mindestens. Das Fest dauert 18 Tage - zwei Tage länger als sonst. Es wurde über das erste Oktoberwochenende hinaus bis 3. Oktober - ein Dienstag - verlängert.

Das Fest beginnt jedes Jahr mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". REUTERS/ANGELIKA WARMUTH

Die Polizei ist mit rund 600 Beamten im Einsatz. Auf der Wiesn-Sanitätsstation stehen 450 Sanitäter und 55 Ärzte bereit. Außerdem helfen an den Eingängen und in den Zelten deutlich mehr als 2.000 Ordner. (APA, 16.9.2023)