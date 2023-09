Carlos Sainz startet am Sonntag von der Pole Position. EPA/CAROLINE CHIA

Singapur - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Qualifying für das Nachtrennen in Singapur ein Schockerlebnis gehabt. Der Niederländer schaffte es am Samstag als Elfter nicht in den finalen Quali-Abschnitt der Top Ten, auch Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez verpasste diesen als 13. Die Pole Position eroberte Ferrari-Pilot Carlos Sainz vor George Russell im Mercedes und Teamkollege Charles Leclerc. Red Bull hat bisher alle 14 Rennen in dieser Saison gewonnen, Verstappen die letzten zehn in Folge.

Verstappen "weiß nicht, was ich sagen soll"

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist schockierend zu erleben", funkte er an die Box. Schon am Freitag und im letzten Freien Training am Samstag hatte Verstappen über Probleme geklagt. Dem zweimaligen Weltmeister, der noch nie in Singapur gewinnen konnte, fehlten sieben Tausendstelsekunden. Ausgerechnet der Neuseeländer Liam Lawson, der als Red-Bull-Ersatzpilot aktuell für AlphaTauri fährt, kickte Verstappen als Zehnter raus. Zudem muss der Niederländer noch eine Strafe befürchten.

Die beiden RB-Piloten Sergio Perez (ganz vorne) und Max Verstappen (Mitte) verpassten die Top Ten. George Russell (hinten) fuhr im Mercedes auf Rang drei. AFP/ROSLAN RAHMAN

Schwerer Stroll-Unfall

Im ersten Qualifying-Segment kam es zu einem schweren Unfall, der zu einer längeren Unterbrechung führte. Als die Zeit für den ersten Abschnitt bereits abgelaufen war, verlor der Kanadier Lance Stroll die Kontrolle über seinen Aston Martin. Der Wagen schlug mit großer Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurde abgerissen oder zerstört.

Stroll funkte aber an die Box: "Ich bin okay." Weil viel Flüssigkeit aus dem Wagen trat und die Barrieren stark in Mitleidenschaft gezogen waren, nahmen die Aufräumarbeiten einige Zeit in Anspruch.

Lance Stroll stieg nach dem Unfall in Q1 aus seinem beschädigten Aston Martin. AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Verstappen kann an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky) einen weiteren Schritt zum dritten WM-Titel machen. Abhängig vom Rennausgang beim Großen Preis von Singapur könnte er bereits eine Woche später im japanischen Suzuka rechnerisch den erneuten Triumph perfekt machen. Er hat im Klassement 145 Punkte mehr als Teamkollege Pérez auf Platz zwei. (APA, 16.9.2023)

Ergebnisse des Samstag-Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Singapur am Sonntag:

1. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 1:30,984 Min.

2. George Russell (GBR) Mercedes +0,072 Sek.

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,079

4. Lando Norris (GBR) McLaren +0,286

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,501

6. Kevin Magnussen (DEN) Haas +0,591

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,631

8. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,689

9. Nico Hülkenberg (GER) Haas +0,824

10. Liam Lawson (NZE) AlphaTauri +1,284

11. (in Q2 ausgeschieden) Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:32,173

12. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:32,274

13. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing 1:32,310

14. Alexander Albon (THA) Williams 1:33,719

15. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri keine Zeit

16. (in Q1 ausgeschieden) Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA) Williams 1:33,252

19. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:33,258

20. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:33,397

Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV und Sky)