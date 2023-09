Florian Grillitsch feiert sein Traumtor. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wien - Die Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga ist in der vierten Runde zusammengerückt, sieben Mannschaften sind nur durch zwei Punkte getrennt. Leipzig setzte sich mit einem 3:0-Sieg über Augsburg auf Rang zwei hinter dem Führungsduo Bayer Leverkusen/Bayern München. Hoffenheim siegte mit einem Traumtor von Florian Grillitsch in Köln mit 3:1, Stuttgart gewann in Mainz 3:1. Bei der 2:4-Niederlage von Freiburg gegen Dortmund schied Michael Gregoritsch verletzt aus.

Leipzig souverän

RB Leipzig holte mit einem Offensivspektakel den dritten Sieg hintereinander und überzeugte vor allem in der Anfangsphase mit hundertprozentiger Effizienz. Erst köpfelte Xavi Simons (7.) zur Führung ein, vier Minuten später erhöhte Lois Openda nach Simons-Pass (11.), den dritten RB-Torschuss verwertete David Raum (27.). Bei den Leipzigern spielte Xaver Schlager durch, Christoph Baumgartner kam in der 76. Minute auf den Platz.

Gregoritsch verletzt

In Freiburg wurde Mats Hummels zum Matchwinner für Borussia Dortmund und bewahrte die Mannschaft mit Marcel Sabitzer vor einem weiteren Rückschlag. Der Innenverteidiger traf in der 11. und 88. Minute und sorgte drei Tage vor dem schwierigen Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain für positive Stimmung. Beim Stand von 2:2 sah Nicolas Höfler nach einem Foul an Marcel Sabitzer die Rote Karte (81.). Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch schied in der 28. Minute mit einer Verletzung am rechten Fuß aus, Philipp Lienhart spielte durch, Junio Adamu wurde im Finish eingewechselt.

Michael Gregoritsch musste nach einer Fußverletzung früh ausgewechselt werden. IMAGO/Eibner-Pressefoto /Michael Berm

Grillitsch traumhaft

TSG Hoffenheim siegte beim 1. FC Köln nicht zuletzt dank eines Blitztreffers von Andrej Kramaric nach 50 Sekunden und eines Traumtors von Grillitsch (28.). Der ÖFB-Teamspieler zog aus 55 Metern ab, weil Torhüter Marvin Schwäbe weit aus dem Tor gekommen war, der Ball senkte sich mit viel Effet im letzten Moment ins leere Tor.

Für Grillitsch, der im Sommer nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam zurückgekehrt war, war es der erste Bundesliga-Treffer seit fast drei Jahren. Die Hoffenheimer blieben zum achten Mal in Folge in der Bundesliga in Köln ungeschlagen, holten dabei den fünften Sieg und verdarben dem Team der Österreicher Florian Kainz und Dejan Ljubicic die 100-Jahr-Feier des Stadions Müngersdorf.

Guirassy überragend

Mit Leipzig und Hoffenheim hielten auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg Schritt. Stuttgart hatte die drei Punkte Stürmer Serhou Guirassy zu verdanken, der beim 3:1 gegen Mainz alle drei Treffer erzielte (56., 84., 97.). Guirassy ist der erste Stürmer der VfB-Historie, der acht Tore an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen erzielte - und aktuell der alles überragende Angreifer der Liga. Der VfL Wolfsburg (mit Patrick Wimmer bis zu 72. Minute) gewann zu Hause gegen Union Berlin (Christopher Trimmel bis 73.) mit 2:1. (APA, 16.9.2023)