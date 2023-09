Hoffenheim gewinnt 3:1 in Köln. Der BVB entscheidet die Partie spät mit 4:2 für sich. Leipzig ist bei 3:0 gegen Augsburg ungefährdet. Stuttgart siegt dank Guirassy

Florian Grillitsch feiert sein Traumtor. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

ÖFB-Legionär Florian Grillitsch hat sich am vierten Spieltag der deutschen Bundesliga für das Tor des Jahres beworben. Der Österreicher traf bei Hoffenheims 3:1-Sieg in Köln in der 28. Minute von der Mittellinie zum zwischenzeitlichen 2:0 der Gäste. Der weit aus dem Tor geeilte gegnerische Goalie Marvin Schwäbe hatte den Ball dorthin geklärt, Grillitsch nützte das auf beeindruckende Weise aus.

Borussia Dortmund feiert einen späten 4:2-Sieg in Freiburg. RB Leipzig siegte gegen Augsburg souverän mit 3:0. Der VfB Stuttgart drehte die Partie in Mainz und gewann spät 3:1. Serhou Guirassy erzielte einen Triplepack. Der VfL Wolfsburg setzte sich gegen Union Berlin mit 2:1 durch.

Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Wolfsburg halten nun allesamt bei neun Punkten und sind damit die ersten Verfolger von Bayer Leverkusen und Bayern München (je zehn Punkte). Das Spitzenduo trennte sich am Freitagabend 2:2. (red, 16.9.2023)