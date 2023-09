Andy Robertson bejubelte seinen späten Führungstreffer für Liverpool. IMAGO/David Blunsden

Liverpool hat fünf Tage vor dem Europa-League-Gastspiel am Donnerstag in Linz gegen den LASK seine Siegesserie fortgesetzt. Die "Reds" feierten am Samstag einen 3:1-Auswärtssieg bei den Wolverhampton Wanderers, bei denen ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic auf der Bank blieb. Nach dem vierten Sieg in Folge liegt Liverpool in der Fußball-Premier-League weiter auf Rang drei, zwei Punkte hinter Manchester City und punktegleich mit Tottenham.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Nachdem der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan Wolverhampton in der neunten Minute in Führung gebracht hatte, übernahm Liverpool in der zweiten Hälfte das Kommando und erspielte sich mehrere Chancen. Cody Gakpo (55.) und Andrew Robertson (86.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße, die diese auch in der besonders langen Nachspielzeit nicht verließen. Der in der 56. Minute eingewechselte Harvey Elliott (91.) besorgte sogar noch den 3:1-Endstand, sein Schuss wurde von Hugo Bueno ins eigene Tor abgefälscht. Die Vorarbeit kam jeweils von Mohamed Salah.

"In der ersten Halbzeit hatten wir einige körperliche Probleme, wir waren nicht scharf, wir waren nicht richtig da. Wir haben versucht, herauszufinden, wer (nach der Länderspielpause/Anm.) bereit ist, und es war keine perfekte Wahl", sagte Trainer Jürgen Klopp. "Deshalb haben wir in der zweiten Hälfte so ziemlich alles verändert, taktisch und physisch. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel komplett kontrolliert, und dann war es ein richtig gutes Spiel."

Heimniederlage für Manchester United. IMAGO/Martin Rickett

Siege für ManCity und Tottenham

Manchester City hat auch das fünfte Saisonspiel gewonnen und liegt nach dem 3:1 auswärts bei West Ham United weiter an der Spitze. Jérémy Doku (46.), Bernardo Silva (76.) und Erling Haaland (86.) waren bei Pep Guardiolas Rückkehr auf die Trainerbank erfolgreich. Der Spanier hatte sich im August am Rücken operieren lassen.

Tottenham drehte beim 2:1 gegen Sheffield United durch späte Tore von Richarlison (98.) und Dejan Kulusevski (101.) das Match und verteidigte damit Rang zwei erfolgreich. (APA, 16.9.2023)

Fußball-Ergebnisse England - Premier League - 5. Runde:

Samstag

Wolverhampton Wanderers - Liverpool 1:3 (1:0)

Wolverhampton: Kalajdzic Ersatz

Aston Villa - Crystal Palace 3:1 (0:0)

Fulham - Luton 1:0 (0:0)

Manchester United - Brighton and Hove Albion 1:3 (0:1)

Tottenham Hotspur - Sheffield United 2:1 (0:0)

West Ham - Manchester City 1:3 (1:0)

Newcastle United - Brentford 18.30 Uhr

Sonntag

Bournemouth - Chelsea 15 Uhr

Everton - Arsenal 17.30 Uhr

Montag

Nottingham Forest - Burnley 20.45 Uhr