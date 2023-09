Die Vorarlberger blieben in den vergangenen sieben Spielen gegen Oberhaus-Neulinge sieglos. Am Samstag gab's ein 1:1 bei Blau-Weiß Linz

Lukas Jäger (Cashpoint SCR Altach/links im Bild) will Paul Mensah (FC Blau-Weiß Linz) den Ball abluchsen. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz - Der SCR Altach hat wieder einmal gegen einen Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga nicht gewinnen können. Die Vorarlberger trennten sich am Samstag auswärts vom FC Blau-Weiß Linz mit 1:1 und haben damit aus den jüngsten sieben Aufeinandertreffen mit Neulingen im Oberhaus nur zwei Punkte holen können. Die Linzer müssen weiter auf ihren ersten Heimsieg in der Bundesliga warten, sie sind mit fünf Punkten weiter Zehnter. Altach ist drei Zähler davor nach wie vor Siebenter.

Atdhe Nuhiu (13.) brachte den leichten Favoriten im Hofmann-Personal-Stadion per Kopf in Führung, Simon Pirkl (26.) sorgte sehr zur Freude des Großteils der 4.800 Zuschauer für den raschen Ausgleich. Die Altacher, die nur eines der jüngsten acht Auswärtsspiele verloren haben, sind zwei Partien sieglos, die Linzer zwei Partien ungeschlagen.

Altacher Traumstart

BW-Trainer Gerald Scheiblehner veränderte sein Team nach dem Premierensieg bei der WSG Tirol (4:2) nicht. Auch die Altacher setzten auf Kontinuität, nur der wieder genesene Rechtsverteidiger Constantin Reiner rückte anstelle des gesperrten Felix Strauss im Vergleich zum bitteren 1:2 gegen Sturm Graz in die Startelf. Die Altacher nahmen den Schwung durch die starken Leistungen in den vergangenen Runden mit und verzeichneten einen Traumstart.

Nach einer Santos-Flanke köpfelte Nuhiu ins Eck ein. Der Treffer zählte zuerst wegen Abseits nicht, wurde nach rund vierminütigem Videocheck aber doch gegeben. Nach zuletzt sechs aberkannten Toren waren die Vorarlberger diesmal also gut auf den VAR zu sprechen.

Die Linzer ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und setzten immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Nach sehenswertem Zusammenspiel über mehrere Stationen zog Paul Mensah aus elf Metern ab, scheiterte aber am glänzend reagierenden Dejan Stojanovic (21.).

Altach feiert den Führungstreffer durch Atdhe Nuhiu. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz antwortet schnell

Der fällige Ausgleich blieb nur kurz aus. Nach weitem Zuspiel von Marco Krainz nahm sich Pirkl den Ball mit der Brust herunter und versenkte den Ball mit dem zweiten Kontakt im Tor. Schön gemacht vom Offensivspieler, allerdings hatten ihm die Vorarlberger auch den nötigen Platz gelassen.

Die Gäste hätten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beinahe wieder vorgelegt, diesmal ging ein Nuhiu-Kopfball aus ähnlicher Position wie beim Tor daneben (45.+6).

Den Pausenpfiff gab es erst nach etwas mehr als 53 Minuten. Ein defektes Headset von Schiedsrichter Josef Spurny und eine Kopfverletzung von Tobias Koch, der mit Turban weiterspielen konnte, waren neben der langen VAR-Unterbrechung beim ersten Treffer dafür verantwortlich.

Spiel "auf Augenhöhe"

Den Wiederbeginn verschliefen die Gastgeber. Nach wenigen Sekunden musste sich Goalie Nicolas Schmid bei einem Santos-Kopfball und einem Nachschuss von Kapitän Lukas Jäger auszeichnen.

Danach ging es mit einem Spiel "auf Augenhöhe" weiter, wie es schon Altach-Trainer Joachim Standfest im Vorfeld der Partie prophezeit hatte. Stojanovic konnte herausrutschend vor dem kurz zuvor eingewechselten Kristijan Dobras retten (64.), zudem setzte der BW-"Joker" einen Ball von der Strafraumgrenze neben das Tor (70.).

Auf der anderen Seite hätte noch Noah Bischof für die Entscheidung sorgen können, sein Abschluss fiel zu schwach aus (84.). Es war der Auftakt einer Doppel-Veranstaltung, danach spielten auch noch die Frauen-Teams in der Bundesliga um den Sieg. (APA, 16.9.2023)

Fußball-Bundesliga (7. Runde):

FC Blau-Weiß Linz - SCR Altach 1:1 (1:1)

Linz, Hofmann Personal Stadion, 4.800 Zuschauer, SR Spurny.

Tore: 0:1 (13.) Nuhiu

1:1 (26.) Pirkl

BW Linz: Schmid - Haudum, Maranda, Fa. Strauss - Gölles (79. Schantl), Krainz, Koch, Pirkl (89. Mitrovic) - Mensah (63. Feiertag), Ronivaldo, Noß (63. Dobras)

Altach: Stojanovic - Reiner (81. Ingolitsch), L. Gugganig, Koller - Gebauer (81. Jurcec), Jäger, Fadinger (71. Abdijanovic), Bähre, Lukacevic (62. Edokpolor) - Nuhiu, Santos (62. Bischof)

Gelbe Karten: Keine bzw. Jäger, Bähre