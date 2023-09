Der Todestag der jungen Iranerin Mahsa Jina Amini, die am 16. September 2022 nach Misshandlungen durch die Sittenpolizei in Teheran starb, verlief auch in Wien mit Kundgebungen für die feministische Revolution im Iran.

Frauen in weiß marschierten von der iranischen Botschaft durch die Innenstadt zum Heldenplatz

Colette Schmidt

Über 500 Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in der Nähe der iranischen Botschaft in Wien und zogen dann gemeinsam über den Schwarzenbergplatz und den Michaelerplatz bis zum Heldenplatz. Vor der iranischen Botschaft gab es auch Kritik an der österreichischen Regierung, von der man forderte iranische Diplomaten auszuweisen und die Botschaft zuzusperren.

Protestlieder wurden gesungen und immer wieder "Women, Life, Freedom" und "Frauen, Leben, Freiheit", "Hoch die internationale Solidarität", sowie der Name der jungen Frau skandiert. Aus der iranischen Community gingen bei der Demo viele Feministinnen und Linke aller Generationen mit, iranische Fahnen, auch Fahnen von Monarchistinnen wurden vereinzelt geschwenkt, außerdem Regenbogenfahnen und vor allem hunderte Tafeln mit den Gesichtern Aminis und vieler anderer inhaftierter, gefolterter und ermordeter Iranerinnen und Iraner, die in Österreich weniger bekannt sind – einige davon nicht älter als 15 und 16 Jahre. Auch ihre Namen wurden beim Marsch durch die Innenstadt skandiert.

Traditionelle Gewänder verschiedener Regionen des Iran. Colette Schmidt

Um den Zusammenhalt der diversen Bevölkerungsgruppen aus dem Iran zu zeigen, führten den Demozug auch Personen in traditionellen farbenfrohen Gewändern, etwa jenen der Bachtiari, sowie Frauen aus der Provinz Gilan und Kurdinnen an.

Demo im Wien am ersten Todestag von Mahsa Jina Amini

Iranerinnen und Iraner singen Protestsong am Wiener Schwarzenbergplatz DER STANDARD/Colette Schmidt

Ein ukrainischer Sprecher zeigte auf die nahegelegene russische Botschaft und erinnerte an Waffenlieferungen an Wladimir Putin aus dem Iran. Die "Feinde der Demokratie", Putin und Ali Khamenei, machten gemeinsame Sache, doch wenn ein Diktator falle, würden alle fallen, so der junge Mann, der dann auf einen von einem Demonstranten mitgeführten kleinen Galgen zeigte und meinte, dort werde man die Diktatoren einst sehen.

Eine Bemerkung, die vielen nicht gefiel. So erzählte der Demonstrant, der einen kleinen Galgen mitführte, dem STANDARD, dass er diesen als Mahnung mittrage, weil im Iran laufend Regimekritiker erhängt werden und nicht, weil man andere am Galgen baumeln sehen wolle.

Junge Frauen auf der Demo in Wien riefen die Namen der Opfer des Regimes.

Colette Schmidt

Aus der iranischen Community waren überwiegend Frauen am Wort, die auch Österreichs Bevölkerung zur Solidarität aufforderten. "Your silence is violence" ("Euer Schweigen ist Gewalt") riefen hunderte, als sie sich der Wiener Staatsoper näherten und durch staunenden Touristinnen- und Touristengruppen schoben.

Internationale Solidarität

Zeitgleich zur großen Abschlusskundgebung am Heldenplatz fand auch am Platz der Menschenrechte um das Marcus Omofuma Denkmal eine kleinere Kundgebung der sozialistisch-feministischen Initiative Rosa, die gänzlich ohne Fahnen auskam, statt. Hier wurde bewusst der kurdische Vornamen Aminis, also Jina verwendet und die Fortsetzung des Kampfes gegen die Unterdrückung der Diktatur beschworen. Auch hier wurde man "Hoch die internationale Solidarität" gerufen. Um sich für einen Tag, für den Todestag Aminis, gemeinsam mit den anderen Protestierenden zu einer Kundgebung zusammenzufinden, reichte diese Solidarität offenbar nicht aus. (Colette M. Schmidt, 16.9.2023)