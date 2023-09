Die Sturm-Fans zündeten ein Feuerwerk. Die Partie wurde mehr als zehn Minuten unterbrochen. APA/EXPA/MARCEL PAIL

Graz - Sturm Graz hat sich im ersten Gipfeltreffen der Saison als ebenbürtiger Gegner von Meister Salzburg präsentiert. Die beiden Spitzenteams der Liga trennten sich in einem packenden Schlagabtausch am Samstag in Graz mit 2:2 (0:1). Beide Teams sind damit auch nach sieben Runden weiter unbesiegt, die Bullen verteidigten mit dem 37. ungeschlagenen Ligaspiel in Serie ihre Tabellenführung samt Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Steirer.

Nach der Salzburger Halbzeit-Führung durch Samson Baidoo (40.) drehten Otar Kiteishvili (53.) und Manprit Sarkaria (63.) die Partie für Sturm. Doch Sekou Koita sorgte mit einem strittigen Elfmeter (73.) für die letztlich gerechte Punkteteilung. Nun warten auf beide internationale Aufgaben gegen die Lissaboner Großclubs: Salzburg startet am Mittwoch bei Benfica in die Champions League, Sturm empfängt Sporting zum Europa-League-Auftakt.

Salzburger Personalsorgen

Der Herausforderer konnte den Abomeister nahezu in Bestbesetzung fordern. Einzig der verletzte Stürmer Seedy Jatta stand Christian Ilzer nicht zur Verfügung. Salzburgs Trainer Gerhard Struber hingegen war mit Sorgen in der Defensive angereist. Strahinja Pavlovic fehlte erkrankt, Oumar Solet saß nach seiner überstandenen Knieverletzung auf der Bank. Baidoo und Kamil Piatkowski bildeten eine neuformierte Innenverteidigung mit der Erfahrung von lediglich 26 Bundesliga-Spielen.

Bereits nach sechs Minuten brodelte das Grazer Oval richtig, der vermeintliche Führungstreffer von Kiteishvili im Nachschuss zählte aber nicht. David Affengruber war vor seinem Schuss zuvor aus Abseitsposition gestartet.

Spielunterbrechung wegen Fan-Feuerwerks

Die Salzburger fanden durch viele einfache Fehler im Aufbauspiel erst nach 15 Minuten besser ins Spiel. Nach einer Terzic-Flanke war Karim Konate plötzlich völlig frei, setzte seinen Kopfball aber weit am Tor vorbei (21.). Unmittelbar darauf zündeten die Grazer Fankurve anlässlich eines 20-jährigen Jubiläums eines Fanclubs eine riesige Pyroshow. Die Rauchschwaden sorgten für eine über zwölfminütige Unterbrechung.

Nach Wiederbeginn lief Salzburg endgültig zur Normalform auf, während Sturm immer unpräziser im Passspiel wurde. Der starke Kjell Scherpen im Sturm-Tor bewahrte seine Mannschaft gegen Konate noch vor dem 0:1, das im darauffolgenden Eckball doch noch fiel.

Ein abgefälschter Schuss des im Rückraum lauernden Oscar Gloukh landete vor den Beinen von Baidoo. Der beim GAK ausgebildete Verteidiger nahm die Chance dankend an. Der torhungrige, jedoch im Abseits stehende Konate hatte den Ball nach Meinung des Schiedsrichterteams nicht mehr berührt.

Der Treffer zeigte Wirkung. Mit neuer Sicherheit legte ein plötzlich in allen Belangen besseres Salzburg bis zum verspäteten Pausenpfiff beinahe noch nach. Doch Scherpen zeigte beim Flachschuss von Gloukh (45.+9) eine Glanzparade. Die Grazer, die in der ersten Hälfte über der Mittellinie nur 40 Prozent der Pässe an den Mann brachten, waren nach Kiteishvilis Ballverlust fast in einen vorentscheidenden Konter gelaufen.

Offener Schlagabtausch

Ilzer brachte in der Pause William Böving für den völlig in der Luft gehangenen Szymon Wlodarczyk. Den Umschwung leitete aber der an diesem Tag auffälligste Sturm-Feldspieler ein. Kiteishvili knallte den Ball nach einer Eckballvariante aus etwa 30 Metern via Lattenunterkante ins Tor (53.). Im nun völlig offenen Schlagabtausch rettete dann zunächst Scherpen gegen Simic, während auf der Gegenseite Sarkaria ansatzlos auf 2:1 stellte (63.).

Die Stimmungskontraste hielten an. Erst nach Videobeweis sprach Schiedsrichter Julian Weinberger Salzburg einen diskussionswürdigen Elfmeter zu. Jon Gorenc-Stankovic hatte Koita in der Schussbewegung mit gestrecktem Bein getroffen. Koita verwandelte den Strafstoß im Anschluss sicher.

Beide Teams ließen sich danach von der hochemotionalen Atmosphäre anstecken. Eine Rudelbildung endete mit je zwei Gelben Karten auf beiden Seiten. Die Gäste, bei denen Luka Sucic ein Comeback gab, waren dem Sieg im turbulenten Finish näher. Wirklich zwingend wurde der Tabellenführer aber nicht mehr. (APA, 16.9.2023)

Fußball-Bundesliga (7. Runde):

SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

Graz, Merkur Arena, 16.000 Zuschauer (ausverkauft), SR Weinberger.

Tore: 0:1 (40.) Baidoo

1:1 (53.) Kiteishvili

2:1 (63.) Sarkaria

2:2 (73.) Koita (Foul-Elfmeter)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kiteishvili, Prass (91. Horvat) - Sarkaria (92. Fuseini), Wlodarczyk (46. Böving)

Salzburg: Schlager - Dedic, Piatkowski (73. Solet), Baidoo, Terzic (91. Ulmer) - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh (73. Sucic), Kjaergaard - Simic (73. Nene), Konate (56. Koita)

Gelbe Karten: Gazibegovic, Gorenc-Stankovic, Schnegg, Wüthrich, Hierländer, Prass bzw. Konate, Dedic, Gourna-Douath