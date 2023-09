Die Unfallursache ist nicht geklärt, laut Angaben des Zivilschutzes hatte es zum Zeitpunkt des Unglücks stark geregnet. REUTERS/STRINGER

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im brasilianischen Amazonasgebiet sind am Samstag (Ortszeit) 14 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder seien am Samstag bei dem Unglück nahe der Ortschaft Barcelos getötet worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Wilson Lima, auf dem Netzwerk X.

Bei den Opfern handelte es sich laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 um brasilianische Sportfischer, die auf dem Fluss Rio Negro angeln wollten. Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Passagiere Touristen unter anderem auch den USA gewesen seien.

Die Maschine vom Typ Embraer EMB 110 war in der Amazonas-Metropole Manaus gestartet und nach Angaben der Luftverkehrsbehörde in einem guten Zustand. Sie stürzte rund 400 Kilometer von Manaus entfernt ab. Die Absturzursache war zunächst unklar. Nach Angaben des Zivilschutzes hatte es zum Zeitpunkt des Unglücks stark geregnet. Die Fluggesellschaft Manaus Aerotaxi bestätigte in einer Erklärung, dass sich ein Unfall ereignet habe und Ermittlungen aufgenommen worden seien, gab aber keine Einzelheiten über Tote oder Verletzte bekannt. (APA, red, 17.9.2023)