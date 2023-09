Taiwans Verteidigungsministerium zufolge drangen 20 der Flugzeuge in Taiwans Luftüberwachungszone ein

TaiwansVerteidigungsministeriumgab an, die Situation der Luftraumüberschreitungen mit Patrouillenflugzeugen und Schiffen zu überwachen. (Symbolbild) REUTERS/Jason Lee

Taipeh/Peking – China hat nach Angaben aus Taipeh am Sonntag 28 Kampfflugzeuge rund um Taiwan fliegen lassen. Wie das taiwanische Verteidigungsministerium mitteilte, überquerten 20 dieser Flugzeuge die Mittellinie der Straße von Taiwan und drangen in die südöstliche und südwestliche Luftraumüberwachungszone der Insel ein. China führe "Missionen wie Langstreckenübungen und Training" aus, fuhr das Ministerium fort und gab an, die Situation mit Patrouillenflugzeugen und Schiffen zu überwachen.

Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die demokratische Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Zuletzt nahm die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan nach Angaben aus Taipeh deutlich zu. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen seien 68 chinesische Flugzeuge und zehn Marineschiffe rund um die Insel gesichtet worden, hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt. (APA, 17.9.2023)