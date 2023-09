Erste Fachmagazine durften ein paar Wochen vor dem Erscheinen Hand an den neuen Action-Titel legen. Die meisten Fazite sind mehr als positiv

Nach zwei Spielen, wo die Helden getrennt voneinander spielbar waren, sind diesmal beide Spider-Man-Helden relevanter Teil der Geschichte. Sony/Insomniac Games

Am 20. Oktober erscheint der neue Action-Titel "Spider-Man 2" exklusiv für die Playstation 5. Kurz bevor die Testversionen an die einzelnen Redaktionen verschickt werden, lud Sony noch einmal für eine mehrstündige Anspielmöglichkeit ein. Das Feedback dieses Events ist jetzt online und lässt auf einen großen Titel für die Zielgerade des Spielejahrs 2023 hoffen.

Größer, schöner, besser

"Größer, schöner und besser," fasst etwa "Gamestar" die ersten Eindrücke zusammen. So sind im Gegensatz zu den Vorgängerspielen diesmal zwei Charaktere spielbar, die zu beschützende Stadt ist nun neben Manhatten auch um die Bereiche Brooklyn und Queens angewachsen und neben dem Schwingen wird man diesmal auch gleiten können.

Die Idee, diesmal Peter Parker und Miles Morales spielen zu können, gefällt dem deutschen Fachmagazin. Man würde zwei parallele Hintergrundgeschichten erzählt bekommen. Parkers Geschichte drehe sich beispielsweise um seinen kranken Freund Harry, während Morales auf der Suche nach dem Mörder seines Vaters ist. All das umrandet die Action, die es wieder sehr intensiv und umfangreich ins Spiel geschafft haben soll.

Unter anderem durfte von den anwesenden Journalisten die Verfolgungsjagd am Hudson River gespielt werden, die man auch aus einem der letzten Spiele-Trailer kennt. Die Steuerung sowie das Gameplay sollen dabei "einen großen Sprung" gemacht haben und mit Möglichkeiten nur um sich schmeißen. Das finge bei dem abwechslungsreichen Story-Modus an und höre bei den vielen Möglichkeiten auf, mit denen man Kämpfe bestreiten kann.

"IGN" betont, wie viel Spaß die vielen Reisemöglichkeiten machen. Neben dem Schwingen soll auch das Fliegen mit einer Art Wingsuit großen Spaß machen und das Reisen von A nach B noch schneller aber nicht weniger unterhaltsam machen. Technisch soll die Exklusivität für die Playstation 5 spürbar sein, vor allem was den Sprung zum Originalspiel betrifft, das immerhin bereits 2018 für die Playstation 4 erschien und zwei Jahre später zumindest ein optisches Update für die Playstation 5 verpasst bekommen hat.

Auch IGN betont als größten Pluspunkt, die "größere Vielfalt" im Kampf, vor allem dank der zwei sehr unterschiedlich spielbaren Charaktere. Zahlreiche Upgrades, die man mit Erfahrungspunkten freischaltet, sollen zudem erneut viel Spielraum bieten, den eigenen Kampfstil zu verbessern. Zwei Redakteurinnen von "Gamespot" geben zu, dass in den Kämpfen doch "sehr viel" geschehe und man sich schon konzentrieren müsse, um dem Geschehen folgen zu können. Ständig würden Farben auftauchen, die bestimmten Möglichkeiten zugeordnet seien. Darauf müsse man sich einstellen, so der Tenor.

Generell seien in der Version noch einige Dinge nicht enthalten, die die Lesbarkeit für alle Menschen gleichermaßen zusichere, Stichwort "Barrierefreiheit". Beim Wechsel zwischen den zwei Figuren sei etwa aktuell nur sehr schwer zu erkennen, bei welcher von beiden man sich gerade befinde. Speziell wenn man bedenke, wie viele Kostüme es für die zwei Helden am Ende geben soll - über 200, wie in einem Trailer verraten wurde.

Marvel's Spider-Man 2 - Expanded Marvel's New York | PS5 Games

Marvel's Spider-Man 2 Senior Creative Director Bryan Intihar narrates a first look at the newly expanded Marvel's New York and what you can expect from its next-gen open-world gameplay. Developed by Insomniac Games in collaboration with Marvel Games and Play PlayStation

Positives Fazit

Ein "Gigantisches Highlight" verspricht "Gamestar", der Kollege von "IGN" kann es "nicht erwarten", den Rest des Spiels zu sehen. Die Anspielmöglichkeit gab offenbar wenig Raum Kritik am Spiel zu üben. Auch "Gamespot" vertraut vor allem dem etablierten Namen Insomniac Games, die für das Spiel verantwortlich sind. Man sei in der Anspiel-Session vor allem darüber verärgert gewesen, nicht weiterspielen zu können.

Final seien die Eindrücke natürlich nicht, wird von allen Seiten betont. Am Ende müsse das Spiel selbstverständlich in seinem ganzen Ausmaß bewertet werden. Wirklich viel Zweifel lassen jedoch die wenigsten zu, dass wohl auch dieses finale Fazit durchaus positiv ausfallen wird. (aam, 17.9.2023)