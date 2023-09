Ob Menschen tatsächlich solche Gefährte bestellen? Electrek

Als "kinderfreundlich" eingestuft, findet man auf der Online-Plattform Alibaba derzeit einen E-Panzer, den man sich für rund 3.000 Dollar bestellen kann. Ein eindrucksvoller Akku und ein immerhin nicht scharfes Kanonenrohr, machen das Gefährt zu einem guten Fundstück der Woche.

Beeindruckende Kraft

Bis zu 30 km/h schnell kann der knapp über zwei Meter lange Panzer fahren, der von der Größe an ein Golf-Cart erinnert. Sechs Kilowatt treiben das Gefährt an, das in einem kurzen Youtube-Video allerdings einen Erwachsenen am Steuer zeigt. Sollte tatsächlich jemand sein Kind in den Panzer setzen wollen oder steilere Berge in Angriff nehmen wollen, kann man auf einen "langsamen Gang" schalten, der nur noch maximal 5 km/h erlaubt.

Der Lithium-Ionen-Akku hat satte 200 Ah und eine Kapazität von 14,4 Kilowattstunden. Das entspricht den derzeit besten E-Motorrädern. Damit ist der Preis von 3.000 Dollar, gerade im Vergleich mit ähnlichen Produkten, vergleichsweise gering.

Für die intuitivere Steuerung verfügt das Gefährt zudem über ein Lenkrad und Pedale. Puristen hätten hier wohl eher mit anderen Steuerungsmöglichkeiten gerechnet.

Bei Alibaba findet man auf diesem Gebiet auch günstigere Alternativen, die sogar mit Kindern beworben werden. Alibaba/Screenshot

Wie "Electrek" berichtet, sollte man allerdings bei Bestellungen aus China vorsichtig sein. Gerade Bestellungen in dieser Größe können aufgrund von Zoll und anderen Abgaben manchmal bis zu vier Mal so viel kosten, wie das eigentliche Produkt. (red, 17.9.2023)