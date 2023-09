EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (links) folgte prompt einer Bitte von Italiens Ministerpräsidentin Meloni und reiste am Sonntag nach Lampedusa. REUTERS/YARA NARDI

Lampedusa – EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Sonntag mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni und EU-Binnenkommissarin Ylva Johansson auf Lampedusa eingetroffen. Die drei Politikerinnen landeten auf dem Flughafen der Mittelmeerinsel und besuchten die für Migranten-Ankünfte vorgesehene Mole am Hafen der Insel. Begleitet wurden sie vom italienischen Innenminister Matteo Piantedosi. Meloni fordert eine europäische Mission, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen.

Meloni, von der Leyen und Johansson besichtigten auch den Ort, an dem Dutzende von Migrantenbooten versammelt sind. Der Ort wird als "Bootsfriedhof" genannt, da dort Dutzende von Booten aus Holz, oder Metall verstaut werden, bevor sie entsorgt werden können.

Meloni, von der Leyen und Johansson besichtigten am Sonntag den sogenannten "Bootsfriedhof", wo Dutzende von Migrantenbooten versammelt sind. REUTERS/YARA NARDI

"Irreguläre Migration ist eine europäische Herausforderung und wir müssen sie europäisch lösen", sagte von der Leyen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Meloni. Die EU-Staaten und nicht die Menschenhändler müssten entscheiden, wer in die Union komme. Die EU-Kommissionspräsidentin forderte andere EU-Staaten auf, Italien durch die Aufnahme von Menschen aus Lampedusa zu entlasten. Zudem soll die Hilfe für die tunesische Küstenwache beschleunigt werden.

Derzeit nehmen besonders viele Menschen die Risiken der Überfahrt von Tunesien aus in Kauf, was nicht nur am guten Wetter liegt: Der im Juli zwischen der EU und Tunesien vereinbarte Migrationsdeal wird derzeit von Tunis nicht umgesetzt. Zudem gehen tunesische Behörden weiterhin rigoros gegen Geflüchtete vor. Meloni forderte am Sonntag dennoch, das Migrationsabkommen schnell auf andere nordafrikanische Staaten zu übertragen. Alle EU-Staaten müssten dabei zusammenarbeiten. Die bloße Verteilung unter den EU-Ländern löse ihrer Ansicht nach das Problem nicht.

Proteste und Blockaden

Meloni ist mit Bürgerprotesten auf der Insel mit 6.300 Einwohnern konfrontiert. Dutzende Anrainer blockierten dem Konvoi mit den Politikerinnen den Weg vom Flughafen zur Flüchtlingseinrichtung der Insel. Dabei kam es zu spannungsgeladenen Momenten. Die Demonstranten verlangten, mit Meloni zu sprechen. Die Premierministerin stieg aus ihrem Auto aus und versprach, dass sie alles Erdenkliche unternehmen werde, um die von der Migrationswelle schwer belastete Insel zu unterstützen. Daraufhin entschlossen sich die Demonstranten, die Straße zu räumen.

Bei einer Protestkundgebung am Samstag riefen zahlreiche Bewohner von Lampedusa: "Schluss, Lampedusa gehört uns und nicht der EU." IMAGO/Alessandro Serranò / Avalo

Auf Lampedusa war es bereits am Samstag zu einer Protestkundgebung von Anrainern gekommen. Sie demonstrierten gegen angebliche Pläne zur Errichtung eines Zeltlagers für die Unterbringung der Migranten, da der Hotspot der Insel überfüllt ist. "Schluss, Lampedusa gehört uns und nicht der EU", skandierten die Demonstranten, die einige Straßen blockierten. Das Rote Kreuz, das die Flüchtlingseinrichtung der Insel verwaltet, dementierte indes Pläne für die Errichtung eines Zeltlagers.

144 Menschen erreichten Sonntagfrüh die süditalienische Mittelmeerinsel. Am Samstag waren 1.000 Migranten an Bord von 23 Booten eingetroffen. Die Behörden meldeten, dass weitere Boote mit hunderten Menschen an Bord in Richtung Lampedusa unterwegs seien.

Sonntagfrüh erreichten 144 Menschen die süditalienische Mittelmeerinsel REUTERS/YARA NARDI

Im Hotspot der Insel befinden sich derzeit circa 2.000 Personen. 640 Menschen sollen im Laufe des Sonntags Lampedusa in Richtung Sizilien verlassen. Damit wollen die Behörden die Insel entlasten, die diese Woche mit präzedenzlosen Migrationsbewegungen konfrontiert war. 11.000 Personen erreichten diese Woche Lampedusa, auf der 6.300 Personen leben. Italiens Regierungschefin pocht auf ein Eingreifen der EU, damit Migranten auf dem Weg über das Mittelmeer gestoppt werden - sie brachte sogar einen Marineeinsatz ins Gespräch, um die Migranten schon von der Abfahrt abzuhalten. Meloni hatte von der Leyen nach Lampedusa eingeladen.

Geo Barents unterwegs nach Bari

Das NGO-Schiff Geo Barents ist inzwischen nach mehreren Rettungs- und Bergungsaktionen im zentralen Mittelmeer mit 471 Migranten, darunter 205 Kinder, in Richtung Süditalien unterwegs. Wie die NGO "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) in einer Pressemitteilung erklärt, ist Bari der von den italienischen Behörden zugewiesene Hafen für die Ausschiffung der Migranten. (APA, red, 17.9.2023)