19.40 REPORTAGE

Re: Showtime in Paris – Madame Arthurs Cabaret In Madame Arthurs Cabaret werden jeden Abend Männer zu Frauen und umgekehrt. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Die Fett-Hysterie Fettarme Produkte haben Hochkonjunktur, doch was hat es wirklich auf sich mit dem Fett? Um Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet geht es ab 21.05, um Die Tricks mit Olivenöl ab 21.55, und Milch und Pflanzendrinks im Check stehen um 22.45 auf dem Programm. Bis 23.35,_ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Es geht um den tödlichen Nashorn-Unfall im Zoo Hellbrunn, das Heimkommen nach zwei Jahren im Wohnmobil und Filmemacher Adrian Goiginger. Bis 22.00, ORF 2

22.10 MYSTERY

The Devil’s Backbone (El espinazo del diablo, E/MEX/ARG 2001, Guillermo del Toro) Im Spanien des Jahres 1939 wird der zwölfjährige Carlos, Sohn eines im Bürgerkrieg gefallenen Antifaschisten, in ein Waisenhaus gebracht. Schon am ersten Tag sieht er eine merkwürdige Erscheinung. Vielschichtiger Grusel, von Guillermo del Toro (Shape of Water) höchst atmosphärisch in Szene gesetzt. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Lebenskrisen und Höhenflügen Vorgestellt wird die Autobiografie von Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz. Außerdem geht es um Fake News und um den neuen Roman von Daniel Wisser. Ab 23.25 sind Philipp Lingg & Band im Rahmen der Wechselspiele-Reihe in St. Corona zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

Trifft unerwartet auf den Mann, mit dem sie als 13-Jährige eine sexuelle Beziehung hatte: Rooney Mara in "Una und Ray", MDR, 23.10 Uhr. Foto: MDR / Weltkino

23.10 DRAMA

Una und Ray (Una, GB/USA 2016, Benedict

Andrews) 15 Jahre nachdem sie als 13-Jährige eine sexuelle Beziehung mit dem damals schon erwachsenen Ray hatte, trifft Una wieder auf den Mann, der dafür einst ins Gefängnis musste, jetzt aber nichts mehr von ihr wissen will. Benedict Andrews’ teils in Rückblenden erzählter Film mit einer großartigen Rooney Mara in der Hauptrolle basiert auf dem Drama Blackbird von David Harrower. Bis 0.35, MDR