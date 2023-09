Haris Tabakovic weiß noch immer, wo das Tor steht. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano L

Berlin - Haris Tabakovic hat seinen Torriecher in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Der Ex-Austrianer im Dress von Hertha BSC erzielte am Sonntag beim 3:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig einen Dreierpack (38., 45.+2, 71.) und führte den krisengebeutelten Absteiger zum zweiten Saisonsieg. ÖFB-Legionär Louis Schaub steuerte indes bei Hannovers 7:0-Kantersieg gegen Osnabrück einen Treffer (58.) und einen Assist bei.

Zunächst wurde ein Kopfballtreffer von Tabakovic nach VAR-Studium aufgrund einer Abseitsposition noch aberkannt, wenig später war der Schweizer im Nachsetzen aber zur Stelle. Kurz vor dem Pausenpfiff verwertete der Angreifer einen Handelfmeter souverän, nach Seitenwechsel schnürte er seinen Dreierpack. Mit bereits sieben Treffern führt Tabakovic die Torschützenliste an, die Hertha verließ dank des Dreiers die Abstiegsplätze.

In Hannover gelang dem Ex-Salzburger Havard Nielsen zunächst ein Doppelpack (21., 45.+1), den ersten Treffer des Norwegers bereitete Schaub mit einem gut getimten Zuspiel vor. Nach der Pause traf der ÖFB-Legionär bei dem Torfestival selbst zum 3:0. Benedikt Pichler erlitt mit Kiel beim 1:5 in St. Pauli die zweite Saisonniederlage und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Düsseldorf und Hamburg liegen mit je 13 Zählern einen vor Kiel. (APA, 17.9.2023)