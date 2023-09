Die iranische Flagge vor dem Hauptsitz der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. REUTERS/LEONHARD FOEGER

In einer bereits kritischen Lage rund um sein Atomprogramm wirft der Iran ein Drittel der Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) hinaus. Teheran versucht es so zu drehen, dass diese Maßnahme gegen deutsche und französische Inspektoren – und damit gegen Berlin und Paris – gerichtet ist und nicht gegen die IAEA. Die sieht das anders und warnt vor dem Kollaps der Inspektionen.

Die zwei EU-Mitglieder sowie Großbritannien und die USA hatten Teheran bei der IAEA-Gouverneurskonferenz in Wien wegen mangelnder Zusammenarbeit mit einer neuen Resolution gedroht. Darüber hinaus hält die EU mit dieser Begründung an Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm und gegen die Revolutionsgarden fest, die nach Verständnis des Iran – es steht zu fürchten, auch nach dem anderer Staaten, allen voran Russland und China – im Oktober fallen sollen.

Die europäische Haltung war vorauszusehen, erst recht rund um den Todestag von Mahsa Amini. Iran-Hardliner hätten sich mehr gewünscht: Theoretisch könnten die Europäer einen im Atomdeal eingebauten Mechanismus ("snapback") auslösen, der alle jemals im Zusammenhang mit dem Atomprogramm verhängten Sanktionen wieder in Kraft setzt. Diese Eskalation wollte die EU vermeiden, um die IAEA-Arbeit nicht zu gefährden. Es sieht nicht so aus, als ob das funktioniert. Die Antwort gibt es vielleicht bei der nächsten diplomatischen Etappe, der Uno-Generalversammlung in New York. (Gudrun Harrer, 17.9.2023)