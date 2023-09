Paulo Dybala erzielte das 1:0 und 4:0. IMAGO/Antonietta Baldassarre / I

Rom - Die AS Roma hat sich am Sonntag nach einem bescheidenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Serie-A-Spielen den Frust von der Seele geschossen. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho feierte zu Hause gegen Empoli den ersten Saisonsieg in der italienischen Fußballmeisterschaft, der mit 7:0 (3:0) richtig hoch ausfiel. Empoli ist nach vier Runden ohne Punkt und ohne Tor Tabellenletzter. (APA, 17.9.2023)