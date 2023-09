Taiwanesische Soldaten bei einer Militärübung zur Verteidigung gegen chinesische Angriffe im Jänner 2023. AP/Daniel Ceng

Taipeh/Peking – Das taiwanesische Verteidigungsministerium hat an nur einem Tag 103 chinesische Kampfflugzeuge in der Nähe der Insel entdeckt. Diese Zahl sei ein "neuer Höchststand", erklärte das Ministerium am Montag. Die zwischen dem 17. und 18. September registrierten 103 chinesischen Flugzeuge stellten "die Sicherheit in der Straße von Taiwan und in der Region vor große Herausforderungen", hieß es in einer Erklärung.

Von den 103 Flugzeugen hätten 40 die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert und seien in die südöstliche und südwestliche Luftverteidigungszone der Insel eingedrungen, hieß es. Außerdem seien neun chinesische Marineschiffe gesichtet worden. Pekings "anhaltende militärische Belästigung kann leicht zu einem starken Anstieg der Spannungen führen und die regionale Sicherheit verschlechtern", erklärte das Ministerium und forderte China auf, die "zerstörerischen einseitigen Aktionen sofort einzustellen".

Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die demokratische selbstverwaltete Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will. In den vergangenen Jahren hat die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan deutlich zugenommen. (APA, 18.9.2023)